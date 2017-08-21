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加拿大人去海外领养孩子剧减，全球新趋势为国内领养

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 21 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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过去5年来，加拿大人到海外领养孩子的人数出现大幅度下降，全球的新趋势是鼓励国内领养，让失去父母的孩子们在自己的原籍国生活。

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最近5年减少一半

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加拿大广播公司的Kathleen Harris报道说，加拿大人进行国际领养的高峰期是1999年至2009年，这些年间每年的领养人数在1,535到2,127之间不等，之后开始出现下降。

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根据加拿大移民、难民和公民部（IRCC）的数据，去年，加拿大的国际领养儿童人数只有793人，是几十年来最低的数字，与2012年的1,379人相比，减少了几乎一半。

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费用和手续

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加拿大领养理事会 （ Adoption Council of Canada）主席德博拉·布雷南（Deborah Brennan）指出了导致国际领养下降的因素，其中包括：

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  • 国际领养费用高昂，可以高达5万美元；
  • 手续日益繁杂，整个程序可能需要18个月到几年；
  • 现在有越来越多的“技术”帮助没有孩子的夫妇当上父母，包括代孕和体外受精。

国家限制或禁止国际领养

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另外一个重要因素，就是有越来越多的国家开始采取措施，限制甚至全面禁止国际领养。

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加拿大政府的网站列出了目前不允许国际领养的24个国家，包括阿根廷、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、伊拉克、巴基斯坦和沙特阿拉伯。

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俄罗斯曾经是加拿大父母去领养孩子的一个主要国家，但俄罗斯在2013年设立限制，包括禁止实行同性婚姻合法化的国家的人来领养孩子。

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中国也曾经是一个主要的国际领养儿童来源国，但加拿大人领养的中国儿童人数在大幅下降，从2007年的660人减少到2016年的94人。

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IRCC的发言人雷米·拉力维（Rémi Larivière）说，中国政府加强了国内领养制度，中国的一些省份停止了国际领养项目。

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与此同时，中国也加严了对国际领养父母的资格的规定，对国际领养父母的年龄、收入等都有明确要求，而且禁止面部畸形或肥胖的人领养中国孩子。

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Temps d’attente pour l’adoption: Un parent témoigne
Temps d’attente pour l’adoption: Un parent témoigne

打击贩卖儿童

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1993年，“在跨国领养方面保护儿童的海牙公约”规定了更为严格的保障措施，以确保国际领养能最大程度保护儿童的利益，并采取新措施，打击绑架和贩卖儿童的行为。

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加拿大的一些省和地方当局已经暂停了从一些国家领养儿童，包括：

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  • 柬埔寨
  • 格鲁吉亚
  • 危地马拉
  • 利比里亚
  • 尼泊尔

全球趋向于国内领养

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加拿大领养理事会 （ Adoption Council of Canada）主席德博拉·布雷南说，许多国家制定了越来越有利的体系，来鼓励本国公民领养本国儿童。

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她认为这种趋势对被领养的儿童来说是好事情，因为他们可以留在自己的国家，这样有助于这些孩子保留自己的原籍文化，在身份认同上更为容易。

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布雷南同时表示，国际领养少了，希望能有更多的加拿大人领养本国的儿童。

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她说，目前加拿大全国有3万多儿童在等待领养，其中很多人已经超过了6岁，有些儿童有特殊的需求。

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德博拉·布雷南说，加拿大在国内领养体系中缺乏社会工作者，而且省与省之间的领养系统有很大差距。

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Adoption: l’Ontario gèle le processus pour des centaines d’enfants © IS/iStock

加拿大广播公司报道说，与加拿大类似，美国的国际领养也在走下坡路，2007年的数字是19,601人，2016年的数字已经减至5,370人。

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（RCI with Kathleen Harris/CBC）

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