马尼托巴北极熊小镇旅馆增税

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加拿大马尼托巴省政府批准北部看北极熊的著名景点 – 丘吉尔小镇（ Churchill）对旅馆增设5%的住宿税。

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丘吉尔的市长麦克·斯宾塞（Mike Spence）说，小镇的议会在2015年就提出了增加这一新税的方案，但省政府到现在才批下来，这一新税收预计将给丘吉尔每年带来15万至20万加元的收入。

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加拿大广播公司报道说，丘吉尔小镇面临财务困境，新的税收将可被用来改善公共服务，包括收集垃圾等服务，加强旅游业，美化一些公共场所，增加对游客的吸引力。

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丘吉尔商会（ Churchill Chamber of Commerce）和丘吉尔酒店协会（ Churchill Hotel Association）的总会长David Daley表示，丘吉尔非常需要新的资金，增加这一税收是必要的，而且马尼托巴省的其他几个城市，如Winnipeg, Brandon 和 Thompson 都已经设有旅馆业的“住宿税”.。

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丘吉尔是为于加拿大马尼托巴省北部哈德逊湾的一个小镇，以在野外观看北极熊而闻名，另外，夏季在丘吉尔河还可以观赏白鲸，冬季在这个地区可以看到北极光。

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© submitted by James Tagalik

（RCI with CBC）

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