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拆除纪念碑和雕像有助于铲除种族主义吗？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 21 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大和欧美城市的公共场所常常能见到著名历史人物的雕塑：骑在马上的名将，沉思或眺望远方的政治家。它们是游客拍照留念的首选。但是近来加美等地爆发的左右翼冲突，相当一部分因它们而起。名将可能残杀过俘虏，政治家可能制造过冤案。一个有污点或有争议的历史人物，是否应该保留对他或她的纪念呢？

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加拿大著名历史学家杰克.格拉纳茨坦（Jack Granatstein） 属于持肯定观点的一派。他在接受CBC记者Kathleen Harris采访时说，每个国家都有自己的英雄。尽管他们当中的大部分人都有缺陷，但一个没有英雄的国家是没有过去的。“况且历史是已经发生的事。把一座塑像推倒或是改掉一栋楼的名字并不能改变历史。”

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前萨斯喀彻温省长托米.道格拉斯。(Canadian Press)

历史上英雄人物的言行思想用今天的标准来衡量，确实鲜有完美的。格拉纳茨坦举例说，前萨斯喀彻温省长托米.道格拉斯（Tommy Douglas，1944-1961年在任）因其创建医疗保险制度的贡献被公众评为最伟大的加拿大人之一。但是同一个道格拉斯在30年代曾经笃信优生学，认为应该给精神不健全的人做绝育手术。

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经过了纳粹德国的优等民族梦和其他“清除基因污染”的尝试之后，社会意义上的优生学在今天已经臭名昭著。但在道格拉斯所处的时代，优生学可是一种先进、流行的学说。用今天的观点去评估思想已经定格在过去某一个时代的人，英雄们的雕塑得拆除大半。

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与其拆除，不如加注

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格拉纳茨坦认为，这些雕塑应该被用来帮助人们理解和诠释历史，吸取历史教训。因此不应该拆除它们，而是应该介绍它们的时代背景，解释为什么某种行为在某个时代会被赞颂，为什么雕塑人物当时会做出那样的举动。

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他认为，因为一个历史人物有争议就拆除其纪念碑或雕像，这给了新纳粹、种族主义者和法西斯主义者一个以历史捍卫者自居的机会。

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在美国夏洛特茨维尔市，对拆除南方邦联将军罗伯特.李雕像的争议引发暴力冲突，造成一人死亡，20人受伤。在加拿大，引起此类争议的历史人物大多和原住民有关。

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十八世纪英军将领爱德华.康沃利斯 © Stephen Puddicombe/CBC

十八世纪的英国名将爱德华.康沃利斯（Edward Cornwallis，1713-1776）是加东哈利法克斯市的创建者之一，曾担任新斯科舍省总督。该省许多地方都有以他的名字命名的街道、大楼、公园或河流，还有一个康沃利斯军事基地。但是他长期和印第安人交战，据说曾残杀已投降的俘虏，还有一种说法是他曾为印第安人的头皮悬赏。因此新斯科舍省的原住民一直呼吁“除名康沃利斯”。

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加拿大联邦政府不久前宣布总理办公室所在大楼不再被称作“朗日万大楼”，因为这个名字的主人Hector Langevin被认为是原住民寄宿学校制度的“总设计师”。加拿大各地的原住民团体早就要求改名。总理特鲁多在今年6月21日的加拿大原住民日宣布朗日万大楼不复存在，因为“我们听见了你们的呼声。”

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为了政治正确抹去一部分历史

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瑞尔森大学历史系的罗恩.斯塔格（Ron Stagg）说，特鲁多的“象征性举动”可能会为其他类似的要求打开闸门。他说，为了做到政治正确，我们正在努力抹去我们看不顺眼的那一部分历史。他预测，这种努力还会继续下去，而且会引起反弹，正如目前在美国发生的那样。

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多伦多大学历史系的唐娜.加巴奇亚（Donna Gabaccia）则支持拆除有争议的历史人物雕像。她认为这些雕像应该摆在博物馆里。因为那里可以提供理解这些人物的正确语境。“要解决争议，必须听到不同的声音。博物馆的角色正是文化争议的仲裁者。”

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（RCI with CBC）

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