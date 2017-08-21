招架不住了！加拿大政府派议员去美国劝阻海地难民申请人

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加拿大联邦政府派自由党议员杜布尔（Emmanuel Dubourg）前往美国，向那里的海地人解释加拿大的难民政策和非法穿越国境的风险。58岁的杜布尔本人也是海地裔，从政前是一名会计师。

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他将前往海地人聚居的迈阿密，和当地媒体及社区见面，纠正社交网站上流传的关于加拿大难民政策的错误信息，劝阻听信传言欲动身北上的海地人。

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另外，加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）和移民部长胡森（Ahmed Hussen）星期一（8月21日）在魁省边境小镇Saint-Bernard-de-Lacolle召开新闻发布会。他们再次强调，越境进入加拿大领土并不能让你自动拿到难民身份。

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他们同时表示，最近几天来越境者的人数有所下降，大约是每天140人。而上星期人数最多的时候达到每天250人。

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（RCI avec Radio-Canada）

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