加拿大调查非法越境者后面是否有黑手

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加拿大自由党政府面对从美国成群结队越境进入加拿大魁北克省的海地难民潮似乎有些坐不住了，不但让多名内阁部长前往魁北克与美国边界地区发表讲话，告诫说用非常规方式越境进入加拿大并不会增加获得加拿大绿卡的机会，而且派遣海地裔联邦议员前往美国海地人聚集的社区告诉海地人不要受谣言的蛊惑、不要以为加拿大会对他们敞开移民的大门，现在又表示要调查是否有人在背后鼓动海地人偷渡加拿大、是否有人在从人蛇偷渡中获利。

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坐不住了

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公共安全部长和移民部长联袂现身魁北克Lacolle © Paul Chiasson/Canadian Press

据加拿大广播公司记者 Peter Zimonjic 和 Rosemary Barton的报道，加拿大联邦政府在调查是否有人在滥用美国政府颁发的旅行文件、是否有人在向偷渡者收取费用牟利、是否有人在传播不实信息鼓动在美国的海地人北上偷渡加拿大。

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加拿大公共安全部长戈戴尔指出，海地人大量越境进入加拿大也就是在进入8月份后才突然发生的事情，这背后似乎是有人在传播不实信息、甚至是在故意挑动难民潮。

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联邦公共安全部长戈戴尔接受加拿大广播公司采访 © CBC

戈戴尔说，加拿大政府正在调查是谁在传播不实信息、这样做的目的是什么，如果发现有人在利用难民潮牟利、甚至是在搞人蛇偷渡的犯罪活动，加拿大政府会采取严厉措施。

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调查幕后黑手

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不过戈戴尔承认这个调查还刚刚开始，加拿大政府还没有掌握海地难民潮背后有黑手的确凿证据，但似乎已经有证据显示有的非法越境进入加拿大的海地难民申请者在滥用美国政府颁发的旅行文件；不但加拿大方面要调查这一问题、美国方面也要调查这一问题。

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戈戴尔指出，搞人蛇偷渡属于严重的犯罪活动、加拿大政府不会容忍；加拿大政府会在打击人蛇偷渡犯罪活动的同时，履行国际条约规定的加拿大需要承担的国际义务。

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与戈戴尔一起现身魁北克与美国边境非法越境者喜欢偷渡的地点Lacolle的还有联邦移民部长胡森。

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胡森指出，非法越境进入魁北克Lacolle地区的难民申请者数量过去三天似乎在降低，每天约140人，这比原来平均每天2百人的数量明显降低。

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大量涌入魁北克省的海地人让难民审批案例积压 © Charles Krupa/Associated Press

8月份头两个星期有3千8百人非法越境进入魁北克省的Lacolle，他们中绝大部分是在美国的海地人。相比之下，7月份从Lacolle非法进入魁北克的难民申请者人数是2996人。

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不胜重负

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胡森承认，大量非法越境进入加拿大的难民申请者让加拿大的难民审批系统出现了案例积压问题，现在等待难民审批的时间约为5个月。不过，胡森承诺调拨更多的人力物力用于难民审批，会把难民审批的等待时间加以缩短。

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加拿大公共安全部长戈戴尔强调说，那些想用非法越境的方式进入加拿大申请难民身份的人应该知道，这不是得到加拿大公民身份的捷径；非法越境者不但会被加拿大警方拘捕，而且警方会根据取得的指纹等个人信息进行背景调查，除非非法越境者是需要加拿大提供保护的真正难民，否则其难民申请会被拒绝、并会被递解出境遣送回原籍国。

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美国政府在2010年海地大地震后准许5万9千海地人暂时居住在美国，奥巴马政府多次延长了海地人在美国暂时居住的项目；但特朗普政府上台后把该暂时居住项目只延长了半年，并吹风说这很可能是美国政府最后一次延长该项目。

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