温哥华毒品过量死亡人数现已超过去年

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随着芬太尼毒品危机从温哥华向加拿大其他城市扩散，温哥华地区毒品过量的死亡人数也在迅速上升。

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据加拿大广播公司报道，今年到8月7日为止温哥华已有232人死于毒品过量，已经超过了2016年全年温哥华毒品过量死亡231人的数字。

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芬太尼是毒品过量主要杀手 © Denis Dossmann/CBC

温哥华毒品过量死亡绝大部分是由于芬太尼毒品过量而导致的死亡。

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温哥华急救人员今年平均每个星期要处理135起毒品过量事件。

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温哥华市长Robertson认为应该考虑毒品合法化等选项来解决目前的毒品过量危机，决不能让现在的危机成为以后的常态。

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温哥华所在的不列颠哥伦比亚省毒品过量的死亡人数今年与去年相比也在猛升。

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根据不列颠哥伦比亚省死因调查系统的统计数字，今年上半年BC省有780人死于毒品过量，比去年同期猛增了88%。

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