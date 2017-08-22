加拿大房奴人均房贷20万

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过去几年加拿大几个主要城市房价飞涨的后果是加拿大房奴们背负越来越重的房贷负担，不过房奴们似乎还有能力支付每个月的房贷月供。

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据加拿大广播公司记者Pete Evans的报道，从星期二发布的加拿大信用记录公司TransUnion的报告来看，加拿大人现在的房贷负担创了有记录以来的最高纪录，但交不起房贷供款的加拿大人的数量却在减少。

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这算是好坏参半的消息。

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房奴的房贷负担加重也导致其它债务增加 © Luke MacGregor/Reuters

TransUnion的报告说，到今年6月底为止，加拿大房奴们平均背负的房屋贷款余额是19万8千7百81加元，这比一年前增加了差不多5%。

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不但房奴们的平均房贷负担更加沉重，而且房奴们的数量也增加了1.2%，达到6百万户。

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不过房奴们的表现似乎还不错，漏付房贷月供超过两个月的人数在今年第二季度下降了0.56%，而且这已经是连续第三个季度下降。

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但房奴们努力支付房贷月供似乎也导致加拿大人借债消费的数额明显增加。

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根据TransUnion的统计数字，不包括房屋贷款债务，今年6月底加拿大人平均负债2万2千1百54加元，比一年前增加了2.7%。

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加拿大人非房贷债务主要是汽车贷款、大件商品的分期付款和信用卡债务。加拿大人均信用卡欠款是2千8百40加元。

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