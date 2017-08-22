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为透明度放弃保护隐私：加拿大未来总督不再禁止媒体公开其离婚材料

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 22 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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即将上任的加拿大新总督朱莉.帕耶特（Julie Payette）撤回了一项请求法庭禁止公开其离婚诉讼材料的诉讼。她表示，此前阻止媒体披露她的离婚细节是为了保护家人，她在星期一（8月21日）发表的一份声明中说，离婚意味着撕裂的关系，经常是令人悲哀的分道扬镳。她原不希望让自己的儿子知道个中细节。

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美国马里兰州的一位法官上周五已经批准在帕耶特上诉被审理期间暂不公开她的离婚案卷宗，这意味着即使她的上诉被法庭驳回，媒体在11月以前也看不到那些材料。但是帕耶特改变了初衷。她在声明中说，为了保证透明度，也为了不留下任何疑惑，她决定自动放弃上诉。

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帕耶特在2011年获得加拿大勋章。(CP/Fred Chartrand)

CBC等要求公开卷宗的加拿大媒体还没有看到卷宗。目前已知的情况是，这是一场持续四年的跨国离婚案。帕耶特的前夫比利.弗林（Billie Flynn）是美国洛克希德马丁公司的试飞员。他在2013年5月向法庭提交分居申请，后又撤回。帕耶特在当年6月提出离婚，7月离开了加拿大太空署，转到蒙特利尔科学中心和联邦政府属下的加拿大地产公司任职。马里兰法院在两年后准予二人离婚。但是关于孩子抚养费的诉讼仍然持续了一段时间。

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围绕帕耶特离婚案卷宗的拉锯战

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过去这些卷宗一直是可以公开检索的。但是今年7月，在加拿大总理特鲁多宣布下一任总督人选几天后，帕耶特的律师请求法庭封存帕耶特的离婚案卷宗并获准。由CBC等六家媒体组成的“加拿大媒体组织”提出上诉，成功地解除了对这些卷宗的封存。帕耶特也提出上诉，并向马里兰州特别上诉法院请求在上诉审理期间继续封存卷宗。

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宇航员时期的帕耶特。她是第一个到达国际空间站的加拿大女宇航员。(AP Photo/Wilfredo Lee)

但是现在，她显然意识到，一旦担任公职，尤其是英国女王代理人这样曝光度极高的公职，她的个人隐私就和公众利益有了关联。再者，与其让人们随意猜想，不如干脆公开实情。就算引起热议，过一段时间也会消散。帕耶特将在今年10月上任。

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此前还有媒体报道她曾经在开车时撞死一个行人，并曾被指控攻击罪名。但那起致死交通事故后被查明不是她的责任。攻击罪名在提出不久后被撤销，也没有保存法庭记录。

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（RCI with CBC ）

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