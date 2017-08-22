加拿大公共退休金支出将大幅度增加

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加拿大首席精算师办公室的一份报告说，到2060年，加拿大每年花在公共退休金（CPP）上的支出将达到2470亿加元，是今年的五倍。这是因为今后领取CPP的加拿大人将越来越多，能领到的数额比现在高，并且人均寿命的增加也将使领取的时间越来越长。

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这笔巨额支出来自个人和企业供款的增加。好消息是，CPP收入增加以后，低收入老年人就会减少，花在用来保障他们生活水平的收入保障津贴（GIS）及其他低收入老年补助上的支出也会相应减少。该报告的计算是到2060年时每年少花30亿。

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不列颠哥伦比亚大学人口与公众健康学院的保罗.科肖（Paul Kershaw）在接受CP记者采访时分析说，这份报告显示，国家指望年轻一代既多交CPP供款以减少他们自己年老时对低收入老年补助的依赖，又指望他们同时为现在的养老支出贡献力量。

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根据加拿大统计局的预测，到2061年，加拿大老年人的数量将达到1200万，除非出生率大幅度提高或增加接收移民，否则加拿大到那时将没有足够的年轻劳动力来接替退休者。

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加拿大保守党领导的上一届联邦政府把领取养老金（OAS）的年龄从65岁推迟到67岁，自由党上台后推翻了这个决定。目前有资格领取OAS的年龄仍是65岁。

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（RCI with CP）

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