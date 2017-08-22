鱼跑了, 怪日食？ BC省维多利亚附近有数千条大西洋鲑鱼逃出养殖场

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数千条大西洋鲑鱼在过去几天成功“越狱”，逃出了美国华盛顿州塞普里斯岛（Cypress Island）附近的水产养殖场，进入BC省维多利亚市东面的海域。这家名叫库克水产的养殖场说，本周发生的日食造成异乎寻常的水流和潮汐高度，致使围栏破裂。

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CBC记者Lisa Johnson说，该公司的公告没有说明鱼群是何时逃走的。但是据当地媒体报道，附近海湾的渔民星期天就捕到了几条。

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大西洋鲑鱼的原产地并不是太平洋海域，但是在BC省和华盛顿州被普遍养殖。华盛顿州的渔业和野生动物保护部门把这种鱼定为入侵物种。渔业官员担心它们会传播疾病，抢夺食物，给本地鱼群造成伤害。

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（RCI with CBC）

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