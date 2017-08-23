6600加元信用卡被盗用谁应买单

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许多人在看到信用卡使用说明书上注明的“如果发生信用卡被盗用的问题客户不用负责”的条款会感到宽心和放心；但他们不知道的是这个“不用负责”的条款是有条件的。

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钱包被盗

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加拿大温尼伯市的一对夫妇就吃了个让他们非常郁闷的大亏。

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信用卡被盗后刷卡时用没用密码区别很大 © CBC

据加拿大广播公司记者安纳贝尔Kristin Annable的报道，李克和安德丽.乔利科Rick and Andree Jolicoeur夫妇今年2月份在墨西哥坎昆地区度假时一天在离开酒店乘公交车购物的过程中发现自己的钱包被盗，钱包里有维萨卡和加拿大沃尔玛银行发行的万事达信用卡。

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李克和安德丽夫妇赶紧打电话向维萨卡和万事达信用卡公司报失。

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维萨卡公司得到报失后立即拦截了几个可疑的刷卡消费。

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沃尔玛公司拒绝免掉李克万事达卡的被盗用消费 © CBC

万事达卡变卦

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万事达卡公司接到李克和安德丽夫妇的报失后说，有人已经用这张万事达卡消费了近7千加元，不过万事达公司会负责处理这些问题，他们可以放心的继续享受其墨西哥度假旅行。

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但李克和安德丽夫妇墨西哥度假结束后返回温尼伯时却发现，负责沃尔玛万事达信用卡的沃尔玛加拿大银行拒绝免除他们账单上那被人盗用而发生的6600加元的信用卡消费。

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沃尔玛加拿大银行给他们的回答是，因为这6600加元的消费是有密码授权的消费，所以不能免除他们的责任，他们要对这些消费账单负责。

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在与沃尔玛加拿大银行工作人员的电话交涉中，李克甚至被指责与骗子同流合污，把信用卡密码给骗子、让骗子去大肆刷卡消费；李克说他听到这些话气得脑袋都快炸了，为了不让自己失控只好挂断了电话。

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郁闷加气愤

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李克与沃尔玛加拿大银行来来回回交涉了几个月。负责发行管理沃尔玛万事达信用卡的加拿大沃尔玛银行的立场始终是，信用卡客户协议上明文规定客户要妥善保护自己的4位数密码，而导致那6600加元消费的人使用了李克独有的该信用卡4位数密码，所以责任在李克自己。

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李克说他实在不知道自己的万事达卡密码怎么会被盗，他一直注意保护自己的密码、连他的妻子都不知道密码是什么。

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金融专家弗朗西斯.劳伦斯告诫信用卡用户 © CBC

专家怎么说

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Credit Counselling Society的金融专家弗朗西斯.劳伦斯Frances Lawrence指出，犯罪分子可以在自动取款机上安装针孔摄像头以获取客户的密码；还可以在假装使用自动取款机时把信用卡磁条读卡器嵌入自动取款机，这样在客户使用该自动取款机时不但其信用卡或现金卡的信息会被窃取、而且他们输入的密码也会同时被盗。

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弗朗西斯告诫信用卡用户说，一定要保护自己的信用卡密码；因为如果信用卡被盗用时信用卡密码被同时使用，则信用卡公司是不会承担责任的，用户要自己吞下苦果。万事达卡公司虽然广告宣传信用卡被盗后客户不用负责，但其客户协议书上却有条文要求客户保护好自己的密码。

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弗朗西斯还给信用卡用户提供了其它几条建议：一是使用信用额度较低的信用卡；二是随身带些现金，这样出国旅行时可以把信用卡锁在酒店的保险箱里；三是出国旅行时要通知信用卡公司外出旅行的具体时间；第四是及时关注信用卡账单，确保没有异常的刷卡消费情况。

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最后的机会

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李克已经向沃尔玛负责解决与客户纠纷问题的监察员提出了书面抱怨，沃尔玛的监察员应该在三个月之内就这一争执做出裁决；这是李克夫妇解决这一争端的最后希望。

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李克在接受加拿大广播公司记者采访时说，他们夫妇在发现钱包被盗后做了所有该做的事情、包括立刻向信用卡公司报失， 但噩梦般的事情仍然降临到他们头上，而且他们担心这可怕的遭遇也会发生在其他万事达信用卡客户的身上。

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