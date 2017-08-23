魁北克小城拒绝移走“纳粹”符号

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据加拿大广播公司记者Kate McKenna的报道，离加拿大第二大城市蒙特利尔几十公里的小镇Pointe-des-Cascades，近日突然受到了媒体的关注，原因是该镇政府拒绝从公园移走带有纳粹符号的船锚。

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上个星期四，“消除仇恨” Erasing Hate组织的创始人Corey Fleischer打电话要求Pointe-des-Cascades镇政府把摆放在公园里带有纳粹符号的船锚移走；随后Corey Fleischer自己前往该公园要用油漆盖住船锚上的纳粹符号。

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Erasing Hate组织的创始人Corey Fleischer © Corey Fleischer

结果他被当地镇政府的镇长Gilles Santerre拦住，镇长还叫来警察把Corey Fleischer逐出公园。

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星期二，Pointe-des-Cascades镇政府发表声明说，该镇政府和居民都不是纳粹支持者；这个船锚是第二次世界大战之前制造的，属于一艘货轮，是25年前潜水员从水下打捞上来的，对该镇具有文物价值。

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Pointe-des-Cascades镇长表示，他会在摆放该船锚的地方竖起牌子说明该船锚的来龙去脉，以避免招惹误解。

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但“消除仇恨”组织的Corey Fleischer在接受加拿大广播公司记者采访时表示，世界各国的所有公共场合都不应该准许代表希特勒纳粹党的“万字符”存在；虽然他承认万字符起源于宗教、代表着祥瑞，但认为这万字符在被希特勒纳粹党用作自己的党徽之后，万字符就已经变成了种族歧视和杀戮的象征。

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