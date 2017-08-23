蚊子传播的西尼罗病毒会很快肆虐安省

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今年夏天加拿大东部地区潮湿多雨，这为蚊子的繁殖提供了有利环境；而蚊子的叮咬会传播多种病毒。

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加拿大广播公司记者Dan Taekema报道说，加拿大Brock University医学专家Fiona Hunter带领的课题组的研究报告显示，蚊子传播的西尼罗病毒很快会在安大略省泛滥，导致至少330人患病。

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加拿大Brock University医学专家Fiona Hunter © Fiona Hunter

根据过去12年的安大略省西尼罗病毒感染病例、蚊子的繁殖状况、气温、湿度和降水资料，Brock大学的研究组推出了预测西尼罗病毒传播泛滥的计算机预测模型。

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Fiona Hunter教授认为，该计算机预测模型给出的今年西尼罗病毒会在安大略省泛滥的预测让人担心，特别是人口密集的多伦多地区更会是西尼罗病毒传染的高发地区；而且传染的高峰期会在8月的最后两个星期。

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上一次安大略省西尼罗病毒泛滥的高峰年份是2002年，那一年有395名安大略省居民染上了西尼罗病。

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