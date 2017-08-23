Immigration Minister Ahmed Hussen
Photo Credit: Fred Chartrand/Canadian Press

加拿大非法越境问题工作组会晤，特鲁多参加

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 23 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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星期三 （8月23日），联邦-省级有关非法越境问题的工作组在蒙特利尔市举行会议，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （ Justin Trudeau ）也到蒙特利尔参加此会，这个会议的主题是如何应对从美国非法越境涌入加拿大的申请庇护者们。

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Prime Minister Justin Trudeau © CBC

加拿大海关的官员说，这个星期从美国非法进入魁北克省的人数有所下降，大约每天140人，而上周是每天250人。

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在美国的无身份者

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自7月以来，已经有6千多人从美国非法穿越进入魁北克，其中大部分是海地人，因为美国政府已经宣布，明年将不再延长给予在美国无身份海地人的临时保护地位，这意味着成千上万的人将可能被驱逐回海地。

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然而，海地人并不是美国唯一一个面临这一政策变化的群体，还有另外9个国家的公民，包括萨尔瓦多人和洪都拉斯人，美国对无身份者提供的“临时保护地位”也将在明年的不同月份到期，现在尚不清楚美国政府将采取什么行动。

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加拿大移民部长艾哈迈德·胡森（Ahmed Hussen）表示，他知道这些国家的人也很可能会像海地人一样，非法涌进加拿大寻求庇护。

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胡森在接受采访时表示，加拿大现在不知道美国是否会解除对这些人的临时保护地位。

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他说，每个国家都有权利决定谁能来到他们的国家，谁能留下来，谁不能留下来，美国也不例外。

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传递错误信息

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© Ryan Remiorz/Canadian Press

在大批人非法越境的问题上，联邦政府受到反对党 – 保守党的抨击，保守党说是联邦政府的态度，导致自今年年初以来进入加拿大寻求庇护者的人数暴增。

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在一些社交媒体上，有一些假信息传播说，加拿大会对这些人提供难民保护，并为他们支付费用。

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加拿大移民部长胡森表示，认为联邦政府没有采取足够的措施是不公平的。

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他指出，最近几个月来，他和其他人都一直反复强调，非法进入加拿大并不能保证获得庇护，而且也不会躲过任何安全检查程序。

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加通社报道说，然而，直到上个星期，加拿大驻美国的各领事馆才开始采取行动，来消除有关加拿大体系容易接收难民的错误说法。

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特鲁多会晤蒙特利尔的海地人社区

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星期三，联邦自由党的议员伊曼纽尔·杜堡（Liberty MP Emmanuel Dubourg）前往美国迈阿密，和那里的海地人团体进行直接接触，他原籍海地，会说克里奥尔语，也是在蒙特利尔会议工作组的成员，他此行的目的就是争取解决最近出现的海地人往加拿大涌的问题。

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加通社报道说，星期三加拿大总理特鲁多不但参加工作组的会议，还计划在蒙特利尔和海地人社区的领袖会面。

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星期三工作组讨论的措施中，包括增加在蒙特利尔市和安大略省康沃尔市的移民官员人数，加快对寻求庇护者的临时安置，更快地处理他们的申请。

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另一个目标是建立一个由移民官员组成的移动小组，使移民官员可以在现场办公，在当地处理庇护者提出的申请，以做好准备，应对有可能再度出现的大批非法过境的人流。

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（RCI with CBC）

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