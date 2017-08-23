蒙特利尔遭受暴风雨，NDG等小区损失严重

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二 （8月22日）下午，加拿大的蒙特利尔市遭遇一场罕见暴风雨的袭击，NDG 小区和西岛的一些地区遭受了严重损失。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截至到星期三（8月23日）上午，蒙特利尔岛上仍有大约24,000户家庭没有电力供应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，星期二下午3点刚过，超大暴风雨席卷蒙特利尔，风速达到120公里/小时，在NDG的数十个街区，有几十棵大树或者断成半截，或者被连根拔起，多辆汽车被砸。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Derek Marinos/CBC

© Sylvain Charest/CBC

Julie Anne Lafleur 是NDG的一位居民，在哈佛大道 （Harvard Avenue ）住了已经20年，她告诉加拿大广播公司，她家对面一棵至少有百年树龄的大树，被大风连根拔起，横躺街中，留下一个4英尺深的大洞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Yanik Proulx

© Radio-Canada/Simon-Marc Charron

在蒙特利尔的 Cote-St-Luc 区，以及西岛的一些地区，暴风雨也造成严重破坏，至今有2000个家庭停电。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CDN-NDG区的区长Russell Copeman 表示，市政人员正在进行大规模清理，停电和封路有可能持续数天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Derek Marinos/CBC

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada