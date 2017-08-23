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欧洲心脏病学杂志 （European Heart Journal）发表了一项新研究，否认了胖人也能健康的说法。

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加通社报道说，英国伦敦帝国学院和剑桥大学 的研究人员发现，体重超重的人，哪怕他们的血压、血糖和胆固醇水平都正常，得心脏病的风险比体重健康的人还是要高。

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报道说，这项研究是至今为止此类研究中规模最大的一个，英国的研究人员对欧洲10个国家50多万人的数据进行了分析。

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结果表明，与体重健康的人相比，超重的人患心脏病风险高 26%，而肥胖的人风险要高 28%。

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研究人员 Ioanna Tzoulakis 表示，“肥胖但健康” 的概念站不住脚。

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世界卫生组织以身体质量指数 BMI 来衡量一个人的体重是否健康，国际标准是：

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BMI 低于18.5：过瘦

BMI 18.5至 24.9：体重健康

BMI 25 至 29.9：超重

BMI 大于 30：肥胖

BMI 大于40：病态肥胖

（RCI with CBC）

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