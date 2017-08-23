谁还敢吃？一个阿省餐馆业主的坏习惯被曝光（视频）

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阿尔伯塔省的一个快餐店业主被该省卫生部门禁止进入自家饭店的厨房，原因是他为客人准备食物的一些习惯，连见多识广的食品卫生检查官员都觉得恶心。这个餐馆老板名叫杰克.韦布（Jack Webb），与人合伙在在阿尔伯塔省中部的雷德迪尔市（Red Deer）经营一家美国连锁快餐巨头Carl’s Jr.的分店。

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在CBC记者Carolyn Dunn公布的一段视频中，他用没有戴手套的手在搅拌酱料，还把粘在手臂上的酱料抹下来扔回容器里。有一个手下员工要给他一把勺子，被他拒绝了。按照阿尔伯塔省的有关法规，在准备不再需要烹煮、可直接入口的食物时，必须戴手套或使用工具。

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这样的视频共有十段。在其他视频中，韦布倒是用了一把刮勺来搅拌酱料，但那把刮勺却是他从一堆脏碗里抽出来的，只是用一块毛巾随便擦了一下。掉在地上的炊具，他捡起来就接着用。掉在地上的炸鸡块，他也是捡起来放回去。

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这些视频看得食品安全官员直摇头。但是最让他们震惊的是韦布处理过生鸡肉以后不洗手就接着去炸鸡块，以至于他拿过的炸篮的把手上沾了一层黏糊糊的面粉和生鸡汁水混合物。生熟不分开是肉食加工的大忌。食品安全专家佩杜拉（Domenic Pedulla）说，病菌就是这样扩散的，他这种做法会让人生病，严重的话会出人命的。

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录下这些视频的是该餐馆的前经理安德鲁. 明斯（Andrew Minnes）。他表示，最早把韦布的恶习告诉他的是一个看不下去的厨房员工。他先后跟韦布及其合伙人沟通，但都没有结果。他这才决定把录下的视频交给省卫生部门和CBC。

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韦布如果是雇员，早就被开除了。但他是餐馆的两名业主之一。阿尔伯塔省卫生部门只能要求他在完成该省的食品安全培训以前不得踏入厨房，同时对此事进行调查。

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Carl’s Jr.加拿大总部在回复CBC记者采访要求时表示，现在韦布已经完成了培训，而且获得了96分的好成绩。

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（RCI with CBC）

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