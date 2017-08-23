什么样的网站挣不到政府的广告费？加拿大政府的黑名单

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政府也需要做广告。加拿大联邦政府甚至专门聘请了一个公司来为自己打理广告。随着网络的普及，加拿大政府的大部分广告经费都用在网上。但是CBC通过信息公开法获得的文件显示，联邦政府有一个内部黑名单。上了黑名单的网站是挣不到政府的广告费的。

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CBC记者Dean Beeby报道说，这份黑名单上有些是极右网站，例如由刚刚离开白宫的前首席军师班农（Steve Bannon）担任执行总裁的布莱特巴特新闻网（Breitbart）。该网站是去年年底才被加进黑名单的。过去加拿大的广电通信委员会、统计局和就业与社会发展部都在这个网站上做过广告。

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加拿大政府衡量网站的标准和衡量传统媒体的标准类似，都是要避开宣扬种族仇恨和歧视，或破坏加拿大民主体制的媒体。一位政府发言人说，主题是罪行、死亡、军事冲突、性爱、赌博等内容的网站也不是政府登广告的网站。

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但是为什么有些看上去人畜无害的网站，例如著名男性杂志《美信》和服装网店“La Vie En Rose”也在黑名单上呢？这位发言人没有解释。

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（RCI with CBC）

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