“已经数不过来了”：大量雪雁尸体被冲上加拿大北方努纳武特地区的一处沙滩

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在加拿大努纳武特地区一个名叫Cambridge Bay的因纽特人定居点附近，大量雪雁的尸体被冲上岸。但是野生动物保护部门和专家目前还无法确认它们的死因。

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当地居民说，在大约20公里长的沙滩上，到处都是雪雁的尸体，已经多到数不过来了，很可能已经超过一千只。

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雪雁是候鸟，每年夏天都要飞往北极地区。在过去几年里，它们的数量格外庞大。麦吉尔大学的鸟类学家大卫.博德（David Bird）在接受CBC采访时分析说，这些雪雁可能是死于禽鸟疾病。例如吃腐肉造成的肉毒杆菌中毒。但是这种情况多半发生在它们在一个半干的湖面上栖息的时候。

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还有一种可能是禽霍乱。这种疾病传染性极高，可以一下子造成上百万大雁的死亡。但是禽霍乱不会传给人类，因此当地居民没有必要担心。

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（RCI with CBC）

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