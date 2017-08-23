美国总统的帽子和加拿大法官的幽默感

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去年11月，在美国总统特朗普获得大选胜利后的第二天，安大略省法官扎贝尔戴着一顶写着“Make America Great Again”的帽子出现在汉密尔顿市的法庭里，引起一片错愕震惊。他星期三（8月23日）告诉一个四人惩处小组说，他绝不是特朗普的支持者，他的本意只是在一个历史性的大选之夜后开个玩笑。

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CBC记者Adam Carter 报道说，有81个团体和个人事后提出了投诉。投诉者中包括普通公民，安省律师协会，加拿大黑人律师协会和多伦多南亚律师协会。保持政治中立是法官最重要的职业道德之一。

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扎贝尔表示对自己的行为感到深深的悔恨，但表示他只是一时糊涂。他担任法官已有27年。

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目前听证已经全部结束。四人小组可能做出的决定包括驳回投诉，对扎贝尔做出警告，30天停薪停职或 停薪留职的处分，也可以建议安大略省司法部将他除名。

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（RCI with CBC）

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