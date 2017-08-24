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免费入园：加拿大国家公园今年游客大增

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 24 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加通社报道说，加拿大联邦政府正在考虑明年就国家公园的入园费采取什么样的政策，今年在庆祝联邦成立150周年之际，加拿大所有的国家公园都免费，结果是大受欢迎。

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加拿大国家公园管理局 （Parks Canada ）表示，初步估计显示，在1月1日至7月31日期间，国家公园的游客人次已经超过1400多万人次，与2016年同期相比，增加了150万人次，增幅为12%。

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上述数字来自39个国家公园和82个国家级别的历史遗迹，其他一些公园和景点或者暂时关闭，或者不统计游客人数。

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© Nahanni River Adventures

Point Pelee National Park 游客增加最多

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加通社报道说，虽然近年来去国家公园的人数一直在上升，但今年的飙升显然与免费入园有关。

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在位于安大略省西南部的Point Pelee National Park 国家公园，公园附近餐馆的老板迈克·马科洛夫（Mike Makhlouf）说，我问过许多来吃饭的人，他们都说是来参加加拿大的150周年庆祝。

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Point Pelee National Park 国家公园是一个鸟类观察者的天堂，今年的游客人数增长在各公园中为最多，截至到7月底，游客已经超过13万人次，比去年同期大涨 66%，而7月份的游客人数则比去年7月增加了 90%。

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马科洛夫说，自从进入5月，游客就源源而来，前所未有。

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Point Pelee National Park © @CourtneyLWelch/Twitter

免费入园会延长吗？

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加拿大环境部长凯特琳·麦克纳恩（Catherine McKenna）表示，她对今年去国家公园的人数大增感到非常兴奋，在这之后，政府将研究游客人数增加对当地社区的影响，对环境的影响，并考虑以后如何对国家公园的入园收费。

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她在接受加通社的采访时说，今年过后，我们需要后退一步，看一下今年的政策对国家公园和历史遗迹的总体影响，现在我们没有做出要延长免费入园政策的决定。

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联邦政府已经计划从明年开始，18岁以下的人可以免费进入国家公园。

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耗资7千万

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加通社报道说，联邦政府在2016年的预算中拨出了6,540万加元，用于补偿2017年国家公园免费开放带来的收入损失。

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联邦政府还另外拨款470万加元，用于游客增加，发放免费通行证等方面的费用。

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加拿大公园管理局的发言人乔·瑞尔登（Joel Reardon）表示，到目前为止，人们从网上订了370万个国家公园“通行证”，约有15万人下载了“加拿大公园”的应用程序。

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瑞尔登说，国家公园和历史遗迹的游客人数正在创纪录，由于公园提前做了规划和增加工作人员，所以一切进展顺利。

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一些公园人数减少

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© Travel Alberta/Canadian Press

国家公园附近的商业企业都希望联邦政府把“免费通行证”延长到2017年以后，在爱德华王子岛省，省经济发展与旅游部长希思·麦克唐纳 (Heath MacDonald) 也希望如此。

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爱德华王子岛国家公园 （Prince Edward Island National Park ）也游客大增，今年到目前为止，游客人数比去年同期增加了37%，超过10万人，今年7月的增幅为 54%。

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加通社报道说，不过，加拿大排名前十的国家公园是游客大增，但位于北部偏远地区的国家公园今年的游客人数不但没有增加，反而出现下降。

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（RCI with CBC）

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