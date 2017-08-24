她一辞职特鲁多可能要改组内阁了

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加拿大联邦政府总理特鲁多可能不得不改组内阁了。
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据加拿大广播公司记者David Cochrane的报道，未透露姓名的消息人士说联邦政府公共服务部长Judy Foote会在星期四宣布因为个人原因而辞去部长职务，并会在年底之前辞去联邦议会议员的职位。
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Judy Foote是纽芬兰省议员。她今年早些时候已经以个人原因请了长假，特鲁多让自然资源事务部长卡尔暂时兼管公共安全部的事务。
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Judy Foote在2008年当选为联邦议会议员之前已经是纽芬兰省政坛的资深政治人物，在2015年大选后有两件事让她在加拿大政坛知名。
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一是她在2015年的联邦大选中获得自己选区82%的选票，这是加拿大全国所有选区中得票率最高的。
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二是她在主政联邦政府公共服务部时，旨在提高效率统一联邦政府各部薪金发放的凤凰薪金发放系统问题百出，成千上万联邦政府雇员被多发、少发、欠发工资；而且花了一年多的时间和几百万加元的费用，这一薪金发放系统漏洞百出的问题还未得到彻底解决。
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