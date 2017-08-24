特鲁多坚称难民潮没有失控、不是危机

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加拿大联邦政府总理特鲁多星期三参加了在蒙特利尔举行的非常规移民问题特别工作会议后表示，联邦政府通过采取多种措施已经牢牢控制住了非常规难民申请者问题的局势。

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局势不错

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特鲁多出席蒙特利尔非常规移民问题特别工作会议 © Paul Chiasson/The Canadian Press

据加拿大广播公司记者Kathleen Harris的报道，特鲁多说星期三的蒙特利尔会议讨论了加快给进入魁北克省的非常规移民签发工作签证的措施，以使这些人在等待难民申请审批的期间能够自食其力、从而减少对政府福利系统的依赖；加拿大联邦政府在处理非常规移民的问题上已经和正在取得不错的成绩。

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特鲁多在这次蒙特利尔非常规移民问题特别工作会议结束后举行的记者招待会上强调说，加拿大继续是对移民和难民持开放态度的国家，因为加拿大人对联邦政府的移民和难民审批系统的严格、公正和有效率抱有信心；在世界进入21世纪后，对移民和难民继续保持积极和开放的态度是一个国家和社会的宝贵财富和力量的源泉。

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但加拿大联邦议会的官方反对党保守党对特鲁多在非法越境者大量涌入加拿大问题上的说法和做法并不买账。

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保守党移民事务发言人兰贝尔抨击特鲁多 © CBC

始作俑者

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就在特鲁多星期三在蒙特利尔举行记者招待会前几个小时，保守党移民事务发言人兰贝尔Michelle Rempel在首都渥太华举行记者招待会，指责自由党政府总理特鲁多不但是自己捅篓子引发了非法越境者大量涌入加拿大的非法移民潮，而且在危机出现后又拿不出任何有效的解决办法。

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兰贝尔指出，在特朗普政府上台后发声要下重手解决非法移民问题后，特鲁多一月底在推特上发文说“加拿大欢迎你” #WelcometoCanada，这引起了世界范围的关注，给那些想移民西方发达国家的千千万万人带来了不切实际的希望，以为只要跨过边界进入加拿大就可以通过申请难民最终落户加拿大。

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大量拖家带口的越境者在等待难民审批 © Radio-Canada

可能是怕引起误解、不想被指责为反对接收难民，保守党移民事务发言人兰贝尔强调说，首先要明确的是没有人质疑加拿大是否应该接纳难民、是否应该为世界上那些最需要帮助的人提供帮助，需要争论的问题是应该如何接收难民；而在“如何”接收难民的问题上，特鲁多的自由党政府把事情搞得一塌糊涂，特鲁多对此要负完全的责任。

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过去的好日子

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兰贝尔虽然没有提供保守党有什么解决目前大量非法越境者涌入加拿大申请难民问题的办法，但指出在哈珀的保守党政府当政时，加拿大的难民系统运行平稳而有效；而特鲁多政府在难民审批系统已经出现难民申请案例严重积压的情况下，却不负责任的对难民申请者变相开放边界，在边界地区建立“帐篷城”。

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人们注意到，保守党使用的是“非法越境难民申请者”这一用语，而自由党政府使用的却是“非常规途径进入加拿大者”的用语。

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安全第三国协议

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根据加拿大与美国签署的安全第三国协议，难民申请者必须在其首先抵达的国家提出难民申请，如果先抵达美国却来加拿大提出难民申请，则会在加拿大边境检查站被拦截遣返。但这里却有一个漏洞，这就是如果难民申请者不经过加拿大的边境检查站、而是非法越境进入加拿大，在其踏上加拿大领土后就具有了向加拿大提出难民申请的权利。

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所以加拿大联邦议会另一反对党新民主党提出的解决目前大量难民申请者非法越境进入加拿大问题的办法是，暂时停止执行加拿大和美国之间的安全第三国协议，让从美国来加拿大的难民申请者可以在加拿大的边境检查站提出其难民申请、而不用非法越境。

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RCI with CBC

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