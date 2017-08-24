一穆斯林女抱怨受到白人男子仇恨辱骂

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据加拿大广播公司记者Danelle Cloutier的报道，卡尔加里市穆斯林妇女法蒂玛Kaniz Fatima说她在马尼托巴省探望亲戚的时候受到一白人男子的种族歧视辱骂。

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法蒂玛说她与家人开车行驶到马尼托巴省小镇Pinawa的时候迷了路，停下车来向一位白人男子问路，结果被白人男子骂为寄生虫，要她除去包头巾、因为包头巾是在支持穆斯林，并要她滚回其原籍国。



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法蒂玛提供的一段手机视频显示，当时该白人男子自称是“纳粹”；视频中可以听到法蒂玛说，这是我的盖头巾、凭什么要取下，加拿大也是我的国家；视频中还可以听到两位过路女性支持法蒂玛的话音。

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法蒂玛星期三在接受加拿大广播公司记者采访时表示，这白人男子的种族仇恨辱骂先是让她感到震惊、后来让她感到害怕，但她觉得自己有责任挺身面对这样的种族歧视言行。

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法蒂玛对两位路过女性发声谴责该男子表示由衷的感谢，并说她们才代表了加拿大，而那位满嘴种族歧视言论的男子并不代表加拿大。

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法蒂玛2009年从孟加拉国移民来加拿大，她说自己虽然是第一次遇到种族歧视言论的辱骂，但她注意到近来有越来越多的人公开表达种族歧视言论，可能特朗普上台后发生在美国的事情已经开始影响到加拿大。

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