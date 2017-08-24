车被树砸了，车主要求市政府赔钱

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加拿大蒙特利尔市在本周二（8月22日）遭遇的暴风雨造成了不少财产损失，一些大树被刮倒，砸坏了路边的汽车，Julie Brunet 就是倒霉的车主其中之一。

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加拿大广播公司报道说， Julie Brunet 在 灾情最严重的 Notre-Dame-de-Grâce （NDG）区工作，暴风雨来临时她的汽车就停在附近的马路上。

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暴风雨过后，她去查看自己的汽车，赫然发现有两棵大树压在自己的汽车上，前后挡风玻璃都被砸碎，车身也被砸坏。

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© Jay Turnbull/CBC

单向车险 vs 双向车险

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她告诉加拿大广播公司，自己在3个月前刚买了这辆二手车，当时只买了单向保险，没有买双向保险，单向车险只赔偿她给别人的汽车带来的损失，但不赔偿她的汽车遭受的损失，因此，保险公司已经告诉她，这一损失不在她的保险范围之内。

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Julie Brunet 说，这完全不是我造成的事故，我把车停在街上，属于市政府的树把我的车砸了，希望市政府赔偿我的损失。

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目前尚不清楚市政府对此的政策。

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（RCI with CBC）

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