魁省政府下周给最近来的难民申请者发支票，每人每月至少$643

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加拿大魁北克省的就业和社会福利部 （Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale）正在准备向最近从美国涌入魁北克省的寻求庇护者们发放支票。

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加拿大广播公司报道说，下个星期，从8月30日到9月1日，魁省政府的官员将在蒙特利尔市的会议中心 Palais des congrès de Montréal 对最近来的这些申请庇护的人发支票，预计 3 天内将会发出 4000 到 5000 张支票。

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每人每月至少 642.92 加元

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报道说，寻求庇护的人，一经政府注册，在等待加拿大移民和难民委员会对他们的申请作出决定期间，就有资格领取社会福利金。

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福利金的金额因每个人的婚姻和家庭情况而不同，最低每人每月 642.92 加元。

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报道说，仅 9 月份一个月，魁省就业和社会福利部就将为最近来的这些寻求庇护的人提供至少 250 万加元的社会福利金。

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在发出第一个月的支票后，省政府将要求寻求庇护者们离开政府设置的临时庇护所，去寻找一个固定的住处。

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（RCI with CBC）

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