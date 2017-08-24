从美国养殖场逃亡BC省的大西洋鲑鱼会造成什么影响？

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除了对众多吃货的诱惑以外，从美国养殖场逃到BC省水域的大西洋鲑鱼军团会给本地野生鱼群造成什么影响？海洋生态学家和政府渔业部门对这个问题给出了不同的回答。

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在刚刚过去的周末，一个拥有30多万条大西洋鲑鱼的华盛顿州水产养殖场发生围栏破裂的事故，造成数量不明的鱼群逃走，进入BC省水域。

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养殖协会：不足为虑，因为被喂大的鱼生存能力低下，而且它们是……半聋的！

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BC省鲑鱼养殖协会负责人杰瑞米.邓恩（Jeremy Dunn）在接受CBC记者Nicole Riva采访时说，大家不必太担心。养殖场的鱼是被喂大的，“越狱”之后，从小习惯的每天定时投放的鱼食丸子没有了，“它们的日子会很难捱”。

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过去BC省渔业部门曾经尝试过在太平洋里放养大西洋鲑鱼，但没有成功。原因就是它们完全不是当地的太平洋鲑鱼的对手，又没有适应环境的能力，最后都变成了别的鱼的食物。

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BC省渔业部和加拿大联邦渔业部都同意这个说法。墨尔本大学最近的一项研究给他们的乐观提供了依据。生物学家们发现，许多在养殖场长大的鲑鱼实际上是半聋的。养殖场是只怕鱼长得慢，但是过快的生长造成耳石发育异常，因而影响了这些鲑鱼捕捉声音的能力。研究人员在分析了加拿大、挪威、智利、苏格兰和澳大利亚等地的养殖鲑鱼之后，发现有些鱼的听力因耳石异常丧失了50%。

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捕食，躲避天敌，以及出入繁殖的河床，都需要敏锐的听觉。一条半聋的鲑鱼是很难独立生存的。

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另外，邓恩介绍说，养殖场里的大西洋鲑鱼和BC省海域里野生的太平洋鲑鱼虽同名却不同种。前者为鳟属，后者为马哈鱼属。也就是说，公众可以放心，美国养殖场的“逃犯”是不会跟太平洋鲑鱼结亲的。

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生态学家仍然感到担忧

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维多利亚大学的生态学家约翰.沃尔普（John Volpe）却没有那么乐观。他在接受CBC采访时说，没错，BC省在上个世纪90年代进行的放养大西洋鲑鱼的尝试是失败了。但是当时放养的是鱼苗，很容易被别的鱼吃掉。这一次不同，逃出来的大西洋鲑鱼不仅有数千或上万条，而且都是“青壮年”。

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他过去做的一项研究显示，确实有大西洋鲑鱼在逃出养殖场后，去到该省沿海地区的一条河流产卵。但是这项研究后来因种种原因停止了。

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病害的威胁也不容忽视。新不伦瑞克省的野生鲑鱼专家奈维尔.克莱伯（Neville Crabbe）说，养殖场的拥挤空间是许多疾病和寄生虫的滋生地。因此更大的隐患是，这些逃出养殖场的大西洋鲑鱼可能携带病菌和寄生虫，它们在一个非常广阔的水域里和野生鱼群混在一起，这是一个灾难，尽管有关部门不愿这么说。

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（RCI with CBC ）

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