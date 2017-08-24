Photo Credit: Jeff T. Green/Getty Images

从美国养殖场逃亡BC省的大西洋鲑鱼会造成什么影响？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 24 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

除了对众多吃货的诱惑以外，从美国养殖场逃到BC省水域的大西洋鲑鱼军团会给本地野生鱼群造成什么影响？海洋生态学家和政府渔业部门对这个问题给出了不同的回答。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在刚刚过去的周末，一个拥有30多万条大西洋鲑鱼的华盛顿州水产养殖场发生围栏破裂的事故，造成数量不明的鱼群逃走，进入BC省水域。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

养殖协会：不足为虑，因为被喂大的鱼生存能力低下，而且它们是……半聋的！

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省鲑鱼养殖协会负责人杰瑞米.邓恩（Jeremy Dunn）在接受CBC记者Nicole Riva采访时说，大家不必太担心。养殖场的鱼是被喂大的，“越狱”之后，从小习惯的每天定时投放的鱼食丸子没有了，“它们的日子会很难捱”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

水产养殖场用来喂鲑鱼的鱼食丸。(Ron Wurzer/Getty Images)

过去BC省渔业部门曾经尝试过在太平洋里放养大西洋鲑鱼，但没有成功。原因就是它们完全不是当地的太平洋鲑鱼的对手，又没有适应环境的能力，最后都变成了别的鱼的食物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省渔业部和加拿大联邦渔业部都同意这个说法。墨尔本大学最近的一项研究给他们的乐观提供了依据。生物学家们发现，许多在养殖场长大的鲑鱼实际上是半聋的。养殖场是只怕鱼长得慢，但是过快的生长造成耳石发育异常，因而影响了这些鲑鱼捕捉声音的能力。研究人员在分析了加拿大、挪威、智利、苏格兰和澳大利亚等地的养殖鲑鱼之后，发现有些鱼的听力因耳石异常丧失了50%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

捕食，躲避天敌，以及出入繁殖的河床，都需要敏锐的听觉。一条半聋的鲑鱼是很难独立生存的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Bill Schaefer/Getty Images)

另外，邓恩介绍说，养殖场里的大西洋鲑鱼和BC省海域里野生的太平洋鲑鱼虽同名却不同种。前者为鳟属，后者为马哈鱼属。也就是说，公众可以放心，美国养殖场的“逃犯”是不会跟太平洋鲑鱼结亲的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

生态学家仍然感到担忧

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

维多利亚大学的生态学家约翰.沃尔普（John Volpe）却没有那么乐观。他在接受CBC采访时说，没错，BC省在上个世纪90年代进行的放养大西洋鲑鱼的尝试是失败了。但是当时放养的是鱼苗，很容易被别的鱼吃掉。这一次不同，逃出来的大西洋鲑鱼不仅有数千或上万条，而且都是“青壮年”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他过去做的一项研究显示，确实有大西洋鲑鱼在逃出养殖场后，去到该省沿海地区的一条河流产卵。但是这项研究后来因种种原因停止了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

病害的威胁也不容忽视。新不伦瑞克省的野生鲑鱼专家奈维尔.克莱伯（Neville Crabbe）说，养殖场的拥挤空间是许多疾病和寄生虫的滋生地。因此更大的隐患是，这些逃出养殖场的大西洋鲑鱼可能携带病菌和寄生虫，它们在一个非常广阔的水域里和野生鱼群混在一起，这是一个灾难，尽管有关部门不愿这么说。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鱼跑了, 怪日食？ BC省维多利亚附近有数千条大西洋鲑鱼逃出养殖场

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 环境

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
社会申小雨被害案：警方呼吁媒体和公众提供追思会和葬礼的视频政治参议员达菲起诉参议院和联邦政府，索赔近8百万加元环境从美国养殖场逃亡BC省的大西洋鲑鱼会造成什么影响？社会免费入园：加拿大国家公园今年游客大增经济车被树砸了，车主要求市政府赔钱移民与难民特鲁多坚称难民潮没有失控、不是危机政治魁省政府下周给最近来的难民申请者发支票，每人每月至少$643社会一穆斯林女抱怨受到白人男子仇恨辱骂政治她一辞职特鲁多可能要改组内阁了社会美国总统的帽子和加拿大法官的幽默感

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-Canada.ca CBC.ca
La porte-parole du Bureau du coroner candidate pour la CAQ en 2018Régis Labeaume, l’immigration et l’économieRodéo urbain de Montréal : les défenseurs des droits des animaux aux aguetsDemandeurs d'asile : la distribution de chèques se fera au Palais des congrèsL'ex-PDG de la Société des ponts condamné à 5 ans et demi de prisonDes enseignants veulent rebaptiser les écoles portant le nom de John A. MacdonaldL'enquête sur les femmes autochtones s'intéresse au droit coutumierPhénix : plus de 150 000 fonctionnaires éprouvent des problèmes de payeUn « œil bionique » implanté pour la première fois au QuébecUn reporter du Globe and Mail rentre à Pékin après avoir été détenu
Premier Kathleen Wynne says proposal to strip public schools of John A. Macdonald's name misses markVegas will suffer historic loss if McGregor KO's MayweatherToronto orchestra vocalists outraged by 'fat shaming' email from managementCanada: Litigation looming if there's no softwood deal with the U.S.Lawyers for American widow seeking enforcement of U.S. judgment against Khadr in AlbertaAs Hurricane Harvey nears, coastal cities in Texas start evacuatingLobbyists scrambled to manage Liberal cabinet's review of Davie ship contract, documents showKilling man in wheelchair who fired indiscriminately from Calgary home was justified, police watchdog saysPublic works introduces government's 1st transgender workplace guideMike Duffy is suing the Senate, federal government for $8M