参议员达菲起诉参议院和联邦政府，索赔近8百万加元

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迈克.达菲（Mike Duffy）这个名字因参议员住房津贴丑闻和贪腐案而在加拿大家喻户晓。星期四（8月24日），参议员达菲重新回到媒体的聚光灯下，这一次是作为原告。他向法庭控告加拿大参议院和联邦政府，索赔将近8百万加元。

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CBC记者John Paul Tasker报道说，这笔巨款包括650万加元的综合损失，30万加元的收入和福利损失以及1百万加元的惩罚性赔款。达菲表示，自2013年参议院暂时取消他的参议员资格并把他的住房津贴问题转交给加拿大皇家骑警进行调查以来，他承受了巨大的压力和经济损失。

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引起全国关注的达菲贪腐案在2016年结束审理，法官驳回了指控达菲的31项罪名。达菲得以回到参议院。但是他仍然需要退赔1万7千加元的津贴，并在被停职的两年间失去了工资和大部分福利。

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达菲还指控加拿大皇家骑警在调查中犯有过失，侵犯了他的公民权利，没有给他为自己申辩的机会。他在一份声明表示，他受到的不公对待不仅使他的名誉受到严重损害，而且还给他带来了严重的焦虑和抑郁，失眠和噩梦，心脏病和糖尿病也加重了。

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