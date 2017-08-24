申小雨被害案：警方呼吁媒体和公众提供追思会和葬礼的视频

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一个月前在BC省本那比市，13岁华裔女孩申小雨（Merissa Shen）被杀害，凶手至今没有落网。当地警方凶杀案调查组现在呼吁媒体和公众提供在7月22日举行的申小雨追思会录像和7月28日葬礼的录像。

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7月18日，监控录像显示申小雨在下午6点左右离开家。七个小时后，她的尸体在本那比中央公园的树林里被找到。警方此前呼吁在这段时间里看见过她的人提供线索，但是现在把这段时间的起点推迟到7点38分。因为那是她最后一次被人看见的时间。当时她正沿着Central Boulevard的南侧向西走，并穿过McKay Avenue。

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警官梅根.弗斯特（Meghan Foster）说，凶杀案调查人员和加拿大皇家骑警接触了90多个相关人士，查核了将近两百条公众提供的线索，并且正在查看从60多个地点收来的监控录像。

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调查人员仍然认为凶手是临时起意。这起凶案促使本那比的皇家骑警增加了在中央公园内外的巡逻。

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（RCI with CBC）

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