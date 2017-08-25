高跟鞋里藏海洛因，被加拿大海关查封

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加拿大海关官员在汉密尔顿国际机场 （John C. Munro Hamilton International Airport）截获了藏在女高跟鞋里的799克海洛因。

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加拿大广播公司报道说，上个月，加拿大海关 CBSA 的官员在汉密尔顿国际机场检查运到的货物，其中包括一个从巴基斯坦寄来的声称装有衣服和鞋子的包裹。

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海关官员注意到这双鞋的鞋底似乎经过了修改，而且包裹中透出特别的气味，于是对鞋子进行了X光检查，发现鞋底有 “不明物质”。

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当他们打开鞋底后，发现里面塞着装有海洛因的袋子。

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之后，加拿大皇家骑警根据包裹的接收方信息，逮捕了从多伦多来的两个人，他们的年纪为25岁和34岁，警方对他们提出贩运毒品等指控。

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（RCI with CBC）

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