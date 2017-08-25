8月底加拿大护照将有第三种性别选择

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据加拿大广播公司记者Peter Zimonjic 和 Bonnie Allen的报道，从8月31日开始，加拿大人在申请护照时可以在男性M或女性F之外有第三个选择，这就是X。

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加拿大联邦移民部长胡森说，在政府签发的官方身份文件上提供第三种性别选择是为推进加拿大社会平等而迈出的重要一步。

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加拿大作家和电影人Joshua M. Ferguson对联邦政府这一护照改革措施很满意，说自己会是第一批申请可以选择第三种性别护照的人；但认为一些省政府需要快步跟上联邦政府的步伐与时俱进。

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加拿大作家和电影人Joshua M. Ferguson © Preston Emerson

Joshua M. Ferguson最近向安大略省有关当局申请把出生证上的性别改成非男非女的第三种性别，但这个申请被拒绝。

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但也有的加拿大人认为，加拿大护照准许选择第三种性别的改革走得还不够远，应该干脆取消性别这个栏目，因为在护照上选择第三种性别X会让持有者希望保密的非常规性别暴露在他人面前；衣服下面遮盖的性器官是什么样完全是个人的私隐，根本没有必要在官方身份文件上加以说明。

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专家们指出，虽然国际民航业接受男女之外的第三种性别选择，但如果旅行目的地国家没有平等对待变性人的法律，则在护照上选择第三种性别的旅行者可能会遇到麻烦。

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