加拿大国父在公共场所的塑像还能留下去吗?

加拿大国父在公共场所的塑像还能留下去吗?
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加拿大国父也要被打翻在地？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 25 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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约翰.麦克唐纳John A. Macdonald是加拿大建国后的第一任总理、被称为是加拿大的国父，加拿大有许多中小学和公共建筑物以麦克唐纳的名字命名。

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国父是罪人？

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有国父之称的加拿大首任总理麦克唐纳
有国父之称的加拿大首任总理麦克唐纳 © National Archive of Canada/Canadian Press

最近加拿大安大略省小学教师工会投票通过决议，要求安大略省公立小学中凡是以麦克唐纳命名的学校更改校名，把麦克唐纳从学校名字里去除掉。

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据加拿大广播公司记者维利Aaron Wherry和 纳瑟尔Shanifa Nasser的报道，许多加拿大人一直认为加拿大与美国很不同，除了不像美国社会枪支泛滥之外，加拿大实行全国性公费医疗和加拿大社会比较宽容是加拿大的特点。

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今年夏天，美国社会在是否应该把内战时期支持奴隶制的南方军队领袖李将军Robert E. Lee的塑像拆除的问题上发生严重争执，一些城市还发生了种族暴力冲突。

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美国总统特朗普817日在推特上发文说，下一个塑像要被推到的是不是该轮到华盛顿和杰克逊了？特朗普指的是美国历史上有国父之称的首任总统乔治.华盛顿和第三任总统托马斯.杰克逊，这两位美国总统都拥有奴隶、都是奴隶主。

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无独有偶

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加拿大土著人部落首领联合会领袖Perry Bellegarde
加拿大土著人部落首领联合会领袖Perry Bellegarde © Mark Taylor/Canadian Press

在特朗普发布这个推文的同一天，加拿大安大略省小学教师工会投票通过了把长期以来被称作加拿大国父的加拿大首任总理麦克唐纳的名字从安大略省公立小学名字中去除掉的决议，理由是麦克唐纳在其主政期间开始推行针对土著人的种族灭绝政策。

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加拿大土著人部落首领联合会领袖贝尔加德Perry Bellegarde指出，麦克唐纳是强迫土著人儿童进入寄宿学校接受英语教育的始作俑者。

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安大略省土著人领袖Isadore Day赞扬安省小学教师工会的这一决议是向承认加拿大首任总理推行了对印第安人种族灭绝政策的方向迈出的重要一步。

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千秋功罪如何评说

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政治评论家们认为，虽然都涉及到对历史人物的功罪评说，美国开国总统华盛顿与维护奴隶制的南军领袖李将军的功过还是比较容易区分的；而加拿大开国总理麦克唐纳的情况就比较复杂了。

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麦克唐纳促成了加拿大成为一个国家，促成了从加拿大东部大西洋沿岸到加拿大西部太平洋沿岸横贯加拿大的太平洋铁路的修建；但他也是强迫印第安人子女进入寄宿学校接受英语教育这一后来被称作是灭绝印第安文化政策的主导制定者，推出了掠夺印第安人利益的印第安法案，留下了对领导土著人揭竿而起武装斗争的领袖路易.瑞尔Louis Riel处以绞刑等不光彩的记录。

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可以说，麦克唐纳对加拿大现在能够作为一个主权国家立于世界国家之林功不可没，但对于加拿大土著人目前的贫困状态和与主流社会的困难关系也负有责任。

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加拿大卡尔加里大学历史教授史密斯Donald Smith认为，对历史人物功过的评价要有历史的眼光，不能用现代社会的价值标准去评价历史人物。史密斯指出，在麦克唐纳当时的时代，包括政治家、宗教领袖和教育家在内的主流社会的共识是，印第安人应该成为主流社会的一员，要实现这一目的就要用主流社会的语言文化去同化印第安人的语言文化。

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是否取消麦克唐纳的名字由当地校区委员会决定
是否取消麦克唐纳的名字由当地校区委员会决定 © Google Maps

安大略省省长韦恩表示不同意把麦克唐纳的名字从公立小学的名字中去除掉，虽然麦克唐纳不是十全十美的政治人物，但要全面的看待历史，功是功、过是过，既要接受光彩的历史也要接受不光彩的历史。

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至于是否更改安大略省小学校的名字，这要由各个小学所属的校区来决定。

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