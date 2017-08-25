央行的困惑：加息还是不加息？

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按说经济稳健发展、通货膨胀保持在低水平是中央银行掌舵人梦寐以求的理想经济环境，但目前这样的经济环境却让美国、加拿大和欧盟的央行行长们心里很不踏实。

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加拿大央行行长波罗兹 © Fred Chartrand/Canadian Press

据美联社的报道，世界主要国家的中央银行掌舵人正在美国怀俄明州的大提顿山举行年度会议，星期五美联储主席耶伦的讲话是这次会议最受关注的事件。

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在去年的央行掌舵人年会上，耶伦曾利用其讲话的机会告诉金融市场，不但超低利率的时代结束，而且生息的周期很快会开始。

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金融分析家们指出，美联储上调利息率的主要原因一是美国经济出现起色，二是美联储担心多年的超低利率和向市场海量注入流动性（印钞票）的政策会带来恶性资产价格膨胀。

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美联储今年已经两次加息并计划在年底之前再次加息，而且开始减少流动性。加拿大中央银行也已经开始上调利息率。

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但美加两国近来偏低的通货膨胀率似乎打乱了美国和加拿大央行原定的加息步伐。

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金融市场的共识似乎是，美国和加拿大央行的加息步伐会放慢，待经济发展和通货膨胀的趋势比较明朗之后再做计较。

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