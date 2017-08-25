飓风将临，星期五油价大涨

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在哈维飓风 Hurricane Harvey 将临之际，墨西哥湾的炼油厂关闭，从而导致星期五（8月25日）油价上涨。

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加拿大广播公司报道说，哈维飓风将在星期五晚上或星期六上午登陆，风速超过 200 公里/小时，这将是自2005年威尔玛飓风 Hurricane Wilma 以来袭击美国的最强风暴。

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© CBC

美国几乎一半的炼油厂位于墨西哥湾沿岸，其石油产量的五分之一来自这里，每天产量高达 500万桶，

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在飓风来临之际，许多大炼油厂已经开始采取预防措施，关闭停产。

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在供应突然减少的情况下，石油价格星期五上涨了40美分，达到47.82美元/桶，当地的汽油价格也上升到一年来最高水平。

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（RCI with CBC）

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