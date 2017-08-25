多伦多 3 名新副警长上任，有一位华人

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在加拿大最大城市多伦多，三位新任命的多伦多警局副警长已经在本星期四 （8月24日）走马上任。

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多伦多警局总警长马克·桑德斯（Mark Saunders ）对自己的三位新任副手 – Peter Yuen、Barbara McLean和Shawna Coxon 表示祝贺。

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他发推特说，“今天是多伦多警局的好日子！”

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多伦多警察局在发布的声明中表示，这三人是从“特殊候选人”中选出来的，他们是“优秀的警察领导者”，在社区警务、人力资源、多元化和包容性、财务责任、指导和战略管理方面具有专长。

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声明还说，这三位新副警长具有创新性，将推动多伦多警力的现代化转型，寻求最佳方式为公众服务，满足社会各界人士的期望。

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© Toronto Police Service

三人在多伦多当警察超过20年

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加拿大广播公司报道说，新上任的三位副警长都在多伦多警局服务超过 20年。

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警龄最长的是华人 Peter Yuen，他在多伦多当警察已经有30多年，他在警局中一直负责风险管理，包括专业标准、法律服务，并在多伦多警察学院 （Toronto Police College）任教。

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报道说，Peter Yuen 曾经在警局的几个分局任指挥官，曾经是警校的教练，并当过有组织犯罪活动的调查警官，他在打击亚裔有组织犯罪方面具有专长。

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Barbara McLean 在多伦多当警察有28年，曾经是多伦多警局两个分局的总监和指挥官，她曾经领导一个负责社区安全和客户服务的团队，曾在多伦多警察学院任职，并曾是家庭暴力和性侵犯案件的调查警官。

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在多伦多警局人力资源转型项目中，Barbara McLean 是负责人，她还在多伦多警局发起的 “反醉酒驾驶” 项目中志愿服务。

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另外一位副警长 Shawna Coxon 在多伦多当警察有20年，她曾经负责战略管理，并领导过一个警局管理转型的工作小组。

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Shawna Coxon 曾经是前线警务人员，担任过调查职务，还组织了多伦多警局的第一个消除种族偏见的警务会议。

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© Shawna Coxon

Peter Yuen 来自香港

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Peter Yuen 出生在香港，1975年随家人移民加拿大，定居东约克市 （East York），当时他11岁。

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多伦多警察总局的声明中说，Peter Yuen 拥有硕士学位，除了执行警务工作外，他还在多伦多警察学院教课，教授的课程包括高级管理、管理变更等。

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声明还说，他为自己的华裔血统感到自豪，积极参加社区活动，每年的中国农历新年期间，他都要参加20多场活动。

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Peter Yuen在 1987年加入多伦多的警察队伍，当时是多伦多警察局的第 5 位华裔警员。

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（RCI with CBC）

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