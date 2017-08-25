Photo Credit: Mark Saunders/Twitter

多伦多 3 名新副警长上任，有一位华人

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 25 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大最大城市多伦多，三位新任命的多伦多警局副警长已经在本星期四 （8月24日）走马上任。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多警局总警长马克·桑德斯（Mark Saunders ）对自己的三位新任副手 –   Peter Yuen、Barbara McLean和Shawna  Coxon  表示祝贺。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他发推特说，“今天是多伦多警局的好日子！”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多警察局在发布的声明中表示，这三人是从“特殊候选人”中选出来的，他们是“优秀的警察领导者”，在社区警务、人力资源、多元化和包容性、财务责任、指导和战略管理方面具有专长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

声明还说，这三位新副警长具有创新性，将推动多伦多警力的现代化转型，寻求最佳方式为公众服务，满足社会各界人士的期望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Toronto Police Service

三人在多伦多当警察超过20

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，新上任的三位副警长都在多伦多警局服务超过 20年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警龄最长的是华人 Peter Yuen，他在多伦多当警察已经有30多年，他在警局中一直负责风险管理，包括专业标准、法律服务，并在多伦多警察学院 （Toronto Police College）任教。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报道说，Peter Yuen 曾经在警局的几个分局任指挥官，曾经是警校的教练，并当过有组织犯罪活动的调查警官，他在打击亚裔有组织犯罪方面具有专长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Barbara McLean 在多伦多当警察有28年，曾经是多伦多警局两个分局的总监和指挥官，她曾经领导一个负责社区安全和客户服务的团队，曾在多伦多警察学院任职，并曾是家庭暴力和性侵犯案件的调查警官。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在多伦多警局人力资源转型项目中，Barbara McLean 是负责人，她还在多伦多警局发起的 “反醉酒驾驶” 项目中志愿服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外一位副警长 Shawna  Coxon 在多伦多当警察有20年，她曾经负责战略管理，并领导过一个警局管理转型的工作小组。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Shawna  Coxon 曾经是前线警务人员，担任过调查职务，还组织了多伦多警局的第一个消除种族偏见的警务会议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Shawna Coxon

Peter Yuen 来自香港

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Peter Yuen 出生在香港，1975年随家人移民加拿大，定居东约克市 （East York），当时他11岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多警察总局的声明中说，Peter Yuen 拥有硕士学位，除了执行警务工作外，他还在多伦多警察学院教课，教授的课程包括高级管理、管理变更等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

声明还说，他为自己的华裔血统感到自豪，积极参加社区活动，每年的中国农历新年期间，他都要参加20多场活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Peter Yuen在 1987年加入多伦多的警察队伍，当时是多伦多警察局的第 5 位华裔警员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
社会加东金枪鱼捕捞季节开始，年轻女船长甫出海既有大收获经济加拿大航空电子设备公司CAE接手亚航训练中心社会在什么情况下老板有权力暗中监视你？社会多伦多 3 名新副警长上任，有一位华人经济飓风将临，星期五油价大涨政治加拿大国父也要被打翻在地？社会8月底加拿大护照将有第三种性别选择经济央行的困惑：加息还是不加息？社会高跟鞋里藏海洛因，被加拿大海关查封社会申小雨被害案：警方呼吁媒体和公众提供追思会和葬礼的视频

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志