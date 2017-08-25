加拿大航空电子设备公司CAE接手亚航训练中心

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总部设在魁北克省蒙特利尔市的加拿大航空电子设备公司（CAE）本周以1亿加元的价格接手马来西亚亚洲航空公司旗下的训练中心。按照双方协议，CAE将负责亚航及分公司所有机型的飞行员、机组成员、工程师、维修技术员和地勤人员的培训。

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亚航是马来西亚第二大航空公司，也是亚洲最大的廉价航空公司。亚航训练中心（AACE）原本由亚航和CAE各拥有一半股份，但是亚航决定逐渐减少其他业务，把资金集中在航运服务上。而对CAE来说，完全拥有训练中心使该公司增强了在亚太地区的竞争力。

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亚航总裁费尔南德斯（Tony Fernandes）在接受《蒙特利尔日报》记者Philippe Orfali采访时表示，两家公司自2004年起就是合作伙伴。由CAE培训的首批学员现在都是亚航的机长。把训练中心交到CAE手里他很放心。

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（RCI avec Le Journal de Montréal）

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