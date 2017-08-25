加东金枪鱼捕捞季节开始，年轻女船长甫出海既有大收获

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本周二（8月22日）晚上，28岁的魁北克省女船长米莉安.希尔-德布瓦（Myriam Cyr Desbois）刚出海就有大鱼咬钩。去掉头和内脏后，这条金枪鱼仍重达640磅，是她入行以来的最高纪录。

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这位有点腼腆的年轻女船长在接受Radio-Canada采访时说，当时他们刚启航一个小时，离岸边只有几公里远。船员们都高兴坏了。不过捕金枪鱼是对体力和耐心的考验。他们和这个庞然大物周旋了一个小时才把它拖到船边，在耗尽它的体力之后用缆绳绑住它的尾巴，再用绞车把它拉出水面。

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金枪鱼是海产中著名的美味，是做生鱼片的好材料。这条鱼被切割开后，装了十几大箱，现在已被运到希尔-德布瓦在魁北克城与人合开的海鲜餐馆以及家族经营的鱼店。

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加拿大渔业部对金枪鱼捕捞有严格的限制。魁北克省只有53条渔船有捕捞执照。每条船每个季节只能捕两条。

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（RCI avec Radio-Canada）

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