孕妇精神压力大，对孩子的成长不利

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期六 26 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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根据加拿大渥太华大学研究人员的一项新研究，母亲若是在怀孕期间经历了一些令人精神紧张的事情，孩子在成长过程中就更有可能出现行为上的问题。

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渥太华大学 (University of Ottawa.) 医学院副教授伊恩·科尔曼（Ian Colman）和他的研究小组以怀孕18周的妇女作为对象，研究这些妇女在孕期中是否经历了一些令人高度紧张的事情，以及她们的孩子在 6岁到16岁之间的成长情况。

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研究小组发现，若是母亲在产前经历了高度压力，孩子患多动症或“行为障碍”的机率就越高，包括拒绝遵守规定，行为容易过激，超出社会规范等等。

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科尔曼表示，研究中所说的压力，不是泛泛地感觉紧张，而是在孕妇周围环境中发生的非常具体的增加精神压力的事情，比如有家人去世、患严重疾病，或者配偶丢了工作等等。

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“压力荷尔蒙” – 皮质醇

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科尔曼说，激素皮质醇对胎儿大脑的影响，可以用来解释妊娠期的极度紧张与孩子行为问题之间的联系。

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皮质醇的俗称是“压力荷尔蒙”，面对压力的时候，人体内就会产生更多的这种激素。

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科尔曼说，我们知道，如果一个孕妇的精神压力上升，她的体内就会产生大量皮质醇，而皮质醇可以通过胎盘，影响到发育中的胎儿，日后影响到孩子的生理调节系统。

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注意减压

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自然，家庭成员的去世、配偶失业等等，都不是一个人能控制的，伊恩·科尔曼表示，怀孕的妇女在面临压力时，需要寻找各种减轻压力的途径。

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他说，如果可能的话，孕妇要少做事情，把自己每天要干的事情保持在可以轻松应对的范围内，而且身体要有些活动，比如瑜伽等。

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最重要的，是自己的周围要有一个支持性社会网络，与亲人、朋友交谈有助于减轻精神压力。

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科尔曼补充说，初步研究还表明，在一个家庭关系好、家庭成员互相支持的环境中抚养孩子，可以在某种程度上抵消母亲产前压力给孩子带来的影响。

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© via CBC

渥太华大学的上述研究最近已经由生物精神病学杂志 （ Journal Biological Psychiatry）出版。

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（RCI with CBC）

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