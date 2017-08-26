下次大选竞选时间会缩短吗？

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加拿大广播公司资深政治和民意分析专家埃里克.格里尼埃Éric Grenier撰文说，加拿大选举专员有关过长的大选竞选阶段会导致选举缺乏公平性的说法是有道理的；因为那些竞选资金丰厚的政党会受益于过长的竞选阶段、而缺乏竞选资金的政党会受到负面影响，大选竞选阶段的时间长短是关系到选举是否公平的问题。

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2015创纪录

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加拿大上一次全国大选在2015年举行，当时的保守党政府总理哈珀决定大选的竞选阶段为期11个星期，这是加拿大历史上最长的一次大选竞选。

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现在当政的自由党政府打算接受联邦议会众议院程序和议会事务小组委员会的建议，推出法案把下一次全国大选的竞选阶段限制在43天之内，也就是6个星期的竞选时间。

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现行的选举法规定，联邦议会全国大选的竞选时间多长由当政的联邦政府总理决定，唯一的条件是全国大选竞选阶段的时间不能短于36天。

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加拿大建国150年以来已经进行过42次全国大选，平均的大选竞选时间是51.5天，有29次大选的竞选阶段时间超过6个星期；虽然近年来加拿大全国大选的竞选阶段有时间趋短的趋势，但2015年大选是个例外，创造了竞选时间78天的加拿大政治史上最长的竞选时间记录。

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哈珀2015年举行超长竞选的决定让特鲁多受益 © Jim Young/Reuters

哈珀为特鲁多做嫁衣

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不过专家们的看法是，2015年的超长竞选阶段实际上有利于特鲁多的自由党获得大选胜利，因为在2015年大选竞选进行到第43天时，三个联邦政党还没有分出明显的赢家，如果非要找出领先者的话，那也是穆凯尔领导的新民主党在选民支持率方面领先，哈珀领导的保守党在可能获得的议会席位方面领先。

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当时的民意测验显示，在2015年大选的竞选阶段进行到第43天时，新民主党的选民支持率是31.5%，能够获得的联邦议会议席在99席到130个议席之间；特鲁多的自由党得到的选民支持率是29.9%，能够获得的联邦议会议席在84席到120个议席之间；而哈珀保守党得到选民支持率是29.6%，能够获得的联邦议会议席在100席到141个议席之间。

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换句话说，联邦议会三大政党中没有一个能够获得议会多数席位，只能组成少数党政府执政；而且三个政党都有可能成为这少数党政府的执政党。

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短期竞选执政党受益

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但随着竞选时间超过43天，自由党从大选竞选阶段刚开始时的小三地位后来居上，逐渐占到老大的地位，最终在大选投票中获得联邦议会的多数议席、以多数党政府的资格上台执政。

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联邦保守党抨击自由党政府所谓改革是为自己谋利 © Adrian Wyld/Canadian Press

事实上加拿大建国150年的政治历史似乎已经显示，对于执政党来说，比较短的大选竞选阶段能够增加连选连任的机会。统计分析显示，150年来加拿大输掉大选的执政党选择的大选竞选阶段时间比连选连任执政党选择的竞选时间平均长了8天。

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难怪现在执政的特鲁多自由党政府会愿意修改选举法，把下一届联邦大选的竞选时间限制在43天之内。

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RCI with CBC

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