周末网络广播（2017年8月27日）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期日 27 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大调查非法越境者背后是否有“黑手”（方华）

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© Christinne Muschi/Reuters

加拿大自由党政府面对从美国成群结队越境进入加拿大魁北克省的海地难民潮似乎有些坐不住了，不但让多名内阁部长前往魁北克与美国边界地区发表讲话，告诫说用非常规方式越境进入加拿大并不会增加获得加拿大绿卡的机会，而且派遣海地裔联邦议员前往美国海地人聚集的社区告诉海地人不要受谣言的蛊惑、不要以为加拿大会对他们敞开移民的大门，现在又表示要调查是否有人在背后鼓动海地人偷渡加拿大、是否有人在从人蛇偷渡中获利。

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加拿大人去海外领养孩子剧减（赵黎）

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© Getty Images/Flickr RF

过去5年来，加拿大人到海外领养孩子的人数出现大幅度下降，全球的新趋势是鼓励国内领养，让失去父母的孩子们在自己的原籍国生活。加拿大广播公司的Kathleen Harris报道说，加拿大人进行国际领养的高峰期是1999年至2009年，这些年间每年的领养人数在1,535到2,127之间不等，之后开始出现下降。

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根据加拿大移民、难民和公民部（IRCC）的数据，去年，加拿大的国际领养儿童人数只有793人，是几十年来最低的数字，与2012年的1,379人相比，减少了几乎一半。

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信用卡被盗用由谁来买单（方华）

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© Submitted

许多人在看到信用卡使用说明书上注明的“如果发生信用卡被盗用的问题客户不用负责”的条款会感到宽心和放心；但他们不知道的是这个“不用负责”的条款是有条件的。

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加拿大公园今年游客大增（赵黎）

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© Travel Alberta

加通社报道说，加拿大联邦政府正在考虑明年就国家公园的入园费采取什么样的政策，今年在庆祝联邦成立150周年之际，加拿大所有的国家公园都免费，结果是大受欢迎。加拿大国家公园管理局 （Parks Canada ）表示，初步估计显示，在1月1日至7月31日期间，国家公园的游客人次已经超过1400多万人次，与2016年同期相比，增加了150万人次，增幅为12%。

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Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, August 25, 2017

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