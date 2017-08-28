为啥别人债台高筑你也会受到影响

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加拿大人债台高筑已经连创历史记录，以至于加拿大中央银行行长多次告诫加拿大人要警惕利息率上升会给他们带来负担不起现有债务的风险。

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那些无债一身轻或者是欠债很少的加拿大人可能会为自己感到庆幸。但有专家指出，实际上债台高筑的苦果不但欠债者要被迫吞下，就是没有债务负担的加拿大人也不得不尝尝。

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巨额房贷让加拿大家庭的债务负担猛增 © Luke MacGregor/Reuters

据加拿大新闻社报道，加拿大联邦政府下属的加拿大房贷和住房公司的经济专家今年早些时候向公司董事会提交了一份风险评估报告，该报告警告加拿大人在多年来历史上超低利息率的情况下大量借债购房会给加拿大经济带来长期性的负面后果。

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该报告指出，虽然靠增加房贷购买房产会在短期带来加拿大房地产行业和建筑业的繁荣，但加拿大社会债台高筑给经济发展带来的负面后果会在几年后显现出来。

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该报告引用国际结算银行的研究得出的结论说，一个国家的家庭负债与国民生产总值GDP的比率每增加一个百分点会在一年后开始促进该国的国民生产总值的增长，但在三年后会给该国的GDP带来减少0.1%的后果；把家庭负债与GDP的比率增加、也就是负债率增加的短期结果和长期结果综合起来看，负债增加对国家经济发展的效果从总体上看是负面的。

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国际结算银行上述报告是研究了世界54个主要国家在1990年到2015年的家庭负债水平与国家经济发展GDP关系的数据后得出的上述结论。

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根据加拿大统计局的数字，在2010到2016年期间加拿大家庭负债与GDP的比率从93%猛升到101%，上升了8个百分点。

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根据国际结算银行的研究结果，这增加8个百分点的负债率给加拿大经济带来的GDP减少的损失已经是不可忽视的。

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