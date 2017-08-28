魁省法语宪章被指责是践踏英语人口的权益

魁省法语宪章被指责是践踏英语人口的权益
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魁省独尊法语的101法案到底让谁受益？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 28 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大魁北克省在实行法语优先的101法案之后40年，蒙特利尔市被由走向英语化城市的轨道上拽了下来，以流失60万英语人口和失去加拿大第一大城市桂冠的代价保持了法语城市的特点。

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蒙特利尔几十年前曾经是加拿大第一大城市
蒙特利尔几十年前曾经是加拿大第一大城市 © Charles Contant/CBC

独尊法语40年

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据加拿大广播公司记者卡丽娜.拉弗兰布瓦斯Kalina Laframboise的报道，四十年前的1977826日，魁北克省通过了被称作101法案的法语宪章，目的是独尊法语、让法语成为魁北克省的唯一官方语言，把法语人口占多数的魁北克省从英语文化的强势影响中解放出来；四十年的实践证明，101法案的确达到了这个目的，长期性的改变了魁北克社会的语言结构。

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在101法案推出后不久从东欧塞尔维亚移民来到魁北克省的巴科维奇Nick Backovic刚上小学，根据101法案规定的新移民必须上法语小学和中学的政策，一个法语词也不会讲的巴科维奇进入了法语小学，开学后的一段时间他简直懵懵懂懂像傻子一样，自己都不知道是怎么混过来的。

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巴科维奇是101法案实行后的魁北克省第一波新增的讲法语人口。

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101法案在魁北克省独尊法语
101法案在魁北克省独尊法语 © Graham Hughes/Canadian Press

除了新移民之外，魁北克省的法语家庭也不能把自己的孩子送到公立英语中小学学校上学。

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不过，如果法语家庭或者是新移民家庭宁愿不上免费的法语公立学校、而是自己掏腰包送孩子上私立英语学校，则可以不受101法案的限制；在中小学之后魁北克人可以自由选择是去英语还是法语的社区学院和大学上学；父母双方至少有一人从小接受英语教育的家庭也可以不受101法案的限制。

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力挽狂澜

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魁北克省政府的统计数字显示，2015年魁北克省非英语和非法语家庭的子女中有85%上的是法语中小学，而在1971年，这个比例只有14.6%。

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曾经担任过负责落实魁北克法语宪章101法案的部长政治助理的道里恩Jean Dorion认为，101法案最主要的贡献是把来到魁北克省的新移民导入了法语教育轨道，使得他们成了魁北克省法语人口的一部分。

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除了法语家庭和新移民家庭的子女只能上公立法语学校的的限制之外，魁北克省50人以上的公司企业在工作场所只能使用法语、魁北克省政府机构也只提供法语服务。

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讽刺意味

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不过，许多在法语中小学接受了义务教育之后的新移民后代选择上英语社区学院或大学以使自己能够熟练驾驭英语和法语这两种加拿大的官方语言。

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两位移民女孩Laura Silva和Jenifer Batitsa Gomez
两位移民女孩Laura Silva和Jenifer Batitsa Gomez © CBC

年轻姑娘罗拉.席尔瓦Laura Silva就他们中的一个。罗拉在三岁时随父母从哥伦比亚移民来加拿大的魁北克省，她在上完法语小学和中学后报名上英语社区学院Dawson College。罗拉说她父母早年曾经担心她上法语学校会遇到困难，但她觉得从小开始学法语并不困难，而且她还在母语西班牙语之外学了英语，现在她已经可以自如的使用法语、英语和西班牙语了。

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如果说非英语和法语家庭新移民子女受益于魁北克省独尊法语的101法案成为能讲英法语加母语三种语言的年轻人的话，没有从101法案受益的是法语家庭的子女。因为绝大部分法语家庭的子女缺乏学英语的机会，他们毕业后在找工作的竞争中处于劣势地位。

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这不能不说是具有讽刺意味的事情。

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