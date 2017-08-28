房奴断供率低的另一面是什么？

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加拿大信用记录公司TransUnion的报告显示加拿大断供房贷的房奴数量在减少，可这未必就一定是好消息呢。

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据加拿大广播公司记者Jacqueline Hansen的报道，消费者债务咨询公司Credit Canada Debt Solutions的老板坎贝尔Laurie Campbell女士认为，断供房贷的房奴人数减少只反映了事情的一个方面，而另一个方面、也就是信用卡欠债的情况却没有被反应出来。

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加拿大房奴们不会轻易断供房贷 © Daniel Munoz/Reuters

坎贝尔女士指出，房奴们好容易买下属于自己的房屋后他们会尝试所有的办法、尽自己的一切所能不让房贷断供，这包括从高利率的信用卡借债支付日常消费、以弥补下一个工资到帐前的现金短缺。

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根据加拿大统计局的数字，加拿大人现在每挣一块钱就会背负1.7加元包括信用卡、分期付款购物、分期付款购车、房贷等债务；而在1990年，这个比例还只是0.87加元，不到30年这个比例增加了差不多一倍。

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最近的一项市场调查显示，超过一半的加拿大人说如果账单和贷款供款每个月增加2百加元他们会没有钱付账。

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专家们认为，在消费者无力继续支付最低限额债务利息的情况下，他们会选择丢卒保车、先逃避信用卡债务的办法；因为信用卡债务没有绑定他们的财产，不会导致逃债者的住房、汽车等财产被没收的结果，只会给逃债者的信用记录带来负面影响。

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换句话说，只有在万不得已的情况下，房奴们才会断供房贷；加拿大的债务危机不会从房贷断供开始、而是从信用卡断供和逃债开始

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