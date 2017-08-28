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降雨可超1米：美国遭受飓风灾害，加拿大人相助

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 28 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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·         哈维飓风导致美国至少2人死亡；

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·         美国德克萨斯州四分之一的人口，约 680万人受影响；

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·         德克萨斯州部分地区的降雨总量预计将超过 1米；

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·         美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump 星期二寻访德克萨斯州。

飓风哈维 Harvey 在美国德克萨斯州造成严重损失，目前已经确认至少有2人在飓风中死亡，还有多人受伤。

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加拿大广播公司报道说，于上周五（8月25日）登陆的哈维飓风，是美国德克萨斯州 50多年来遭遇的最强一场风暴。

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© Richard Carson/Reuters

美国休斯敦紧急服务部门 （Houston Emergency Services）截止到星期一已经收到7.5万多个求助电话，第一批救援人员进行了 2000 多次救援行动。

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飓风造成美国第 4 大城市休斯敦一片瘫痪，学校、机场和办公楼都被关闭，道路变成了河流， 休斯顿地区估计有 1/5 的家庭在星期一（8月28日）上午没有电力供应。

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降雨可达1.3

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星期一，美国官员警告说，危险并没有过去，哈维飓风将继续给休斯敦地区带来更多的降雨。

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美国国家气象局表示，休斯敦及其郊区的部分地区，总降雨量可多达1.3米，这在德克萨斯州前所未有。

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© Reuters/Adrees Latif

在休斯顿的魁北克牧师

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牧师大卫·贝格龙（David Bergeron）是加拿大魁北克省人，过去两年来他一直在休斯敦的一个天主教堂担任牧师，在这场热带风暴中，他用自己的皮划艇来帮助遭受水灾的人们。

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贝格龙在接受加拿大广播公司的采访时说，好在他有一艘皮划艇，飓风减弱后可以外出给教堂买食物，他看到一些人在被水淹没的街道上需要帮助，其中包括一名男子在水里游泳，有被水流冲走的危险，他把这名男子护送到安全地带。

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他说，今天预报会有更多的雨，他将尽全力帮助灾民。

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贝格龙说，现在这里非常危险，对所有人对非常困难，我在鼓励人们要保持希望。

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© Texas Military Department/Reuters
© Joe Raedle/Getty Images

蒙特利尔公司将免费提供木材

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Resolute Forest Products是一个总部位于蒙特利尔的林业公司，该公司已经宣布将对德克萨斯州免费提供木材，协助灾区的重建。

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这个公司的的副总裁塞特·库尔斯曼（Seth Kursman） 是美国休士顿人，15年前从休斯顿搬到加拿大，他说，看到自己原来居住的城市遭受的损失，他非常痛心。

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他承诺，在暴风雨停止后，蒙特利尔的这个公司将向休斯敦市运送一整火车车厢的免费木材，木材对灾区的重建将会非常有用。

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© The Associated Press

库尔斯曼说，他已经就此与美国政府的官员们进行了联系。

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众所周知，北美自由贸易协定开始重新谈判，加拿大和美国之间在软木问题上一直非常紧张。

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但库尔斯曼说，我们现在要把政治放在一边，处理最现实的问题，而且，我们这样做，希望其他的木材公司也这样做，帮助美国飓风灾区的重建能尽快进行。

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（RCI  with  CBC）

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