前电视主持人出任加拿大老兵事务部长

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加拿大广播公司报道说，前电视节目主持人 Seamus O’Regan 星期一（8月28日）被任命为加拿大老兵事务部长。

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报道说，星期一中午12点30分，46岁的 Seamus O’Regan 在一个仪式上宣誓就职，目前他是加拿大纽芬兰和拉布拉多省的联邦议员。

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Seamus O’Regan © Malcolm Taylor/Getty Images

上个星期，联邦公共服务部长 Judy Foote 宣布退出政坛，从而给加拿大总理特鲁多带来了调整内阁的机会。

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Seamus O’Regan 是加拿大总理特鲁多的好朋友，曾经在加拿大私立电视台 CTV 主持晨间节目将近10年的时间。在2015年的联邦大选中，他代表自由党参加竞选，当选为议员，2016年1月，他宣布参加了一个戒酒项目。

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（RCI with CBC）

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