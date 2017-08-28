Photo Credit: Jon Castell/CBC

仍爱朝鲜人：获释的加拿大牧师林铉洙接受CBC采访

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 28 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在朝鲜度过两年多劳教生涯的加拿大牧师林铉洙说，他相信自己最后能够活着回来的原因是他的加拿大国籍。如果他是朝鲜人，现在可能已经被处决了。

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他说，他不恨朝鲜人。相反，他爱他们，原谅了他们。如果条件允许的话，他还会重返朝鲜，继续从事对朝人道援助。

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（Radio-Canada）

在刚刚过去的周末，CBC晚间新闻节目播出了主持人Rosemary Barton对林铉洙的采访。正好是在两个星期前，加拿大政府派去接他的挑战者专机在安大略省的特伦顿空军基地降落。

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过去二十年来，在所属教会的资助下，林铉洙在朝鲜港口城市罗津（现并入罗先特别市）开办了孤儿院，疗养院和老人院，每年都要去好几趟。他很小心，在那里时闭口不提上帝和宗教，只埋头做援助工作。因此朝鲜当局从未找过他麻烦，他自1997年以来入朝一百多次，每次都平安回来。他相信朝鲜政府是欢迎他的，至少欢迎他带去的物质援助。

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但是2015年1月那一次，他突然被逮捕，并被指控侮辱朝鲜最高权威和试图颠覆国家政权两项重罪。检控方起初要求判他死刑，后改为终身劳教。

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他在电视上公开认罪，承认自己在人道援助的伪装下阴谋颠覆朝鲜政府，建立宗教国家。他说，他的认罪书是朝鲜方面事先写好的，他被迫照着念，尽管他知道自己没有做错任何事。

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（Jon Chol Jin/Radio-Canada）

两个月瘦23公斤的“善待”

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他从未挨打。朝鲜人甚至尽量善待他。但是劳教生活是异常艰苦的，尤其是对一个年过六十、又没有干体力活习惯的人来说。在严寒中刨了两个月的树坑后，他的体重下降了23公斤，虚弱得胳臂都抬不起来。他被送进了医院。

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比病痛和高强度劳动更难熬的是孤独。即使在干活的时候，他也见不到其他犯人。另一方面，他从早到晚每一分钟都受到监视，连上厕所都躲不开摄像头。两个看守轮班监视他，夜里也不例外。他说，他感觉周围所有的人都是敌人，没有一个朋友。

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靠信仰撑下来

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他被允许读经和祷告。他说，他努力不去想明天，遵循《圣经》的教导：“不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。”

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他相信自己有一天会重获自由，相信加拿大政府会想办法营救他。但是同时他也知道，终身劳教的判决不是说着玩儿的。朝鲜官员不止一次告诉他，他至少还要挖十五年的树坑。

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获释15分钟前被告知

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加拿大政府为林铉洙的获释和朝鲜进行了漫长的谈判。加拿大外长两次当面向朝鲜外长提出此事。但是林铉洙并不知道这一切。8月9日，他突然被告知，十五分钟以后将有加拿大官员来接他。

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林铉洙在密西沙加市韩光教会的教堂里。 (Philip Ling/CBC)

他说，他没有为获释付钱给朝鲜政府，也没有赔偿在朝鲜的医疗费用。

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他认为，促使朝鲜方面转变态度的原因之一可能是美国大学生瓦姆比尔的死。在朝鲜被关押一年半的瓦姆比尔今年6月获释，一周后死亡。

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更理解朝鲜的立场

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林铉洙表示自己在两年零七个月的劳教生涯中学到很多。他认为，朝鲜冒天下之大不韪发展核武器，是因为感到自己的弱小，相信美国就是一心想灭了他们，而且觉得“美国能有核武器，为什么我们不能有？”

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（RCI with CBC）

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