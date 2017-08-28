原住民事务部一分为二：特鲁多政府改组内阁

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加拿大联邦政府星期一（8月28日）改组内阁。最重要的变化是，原住民事务部变成两个部，以打破“殖民地化结构”。另外有两名新成员进入内阁：来自新不伦瑞克省的吉奈特.伯蒂帕-泰勒（Ginette Petitpas Taylor）和纽芬兰省的西姆斯.奥里根（Seamus O’Regan）。

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菲尔波特（左）和贝奈特今后分管原住民事务。(Radio-Canada )

伯蒂帕-泰勒被任命为卫生部长，奥里根被任命为老兵事务部长。原来的卫生部长简.菲尔波特（Jane Philpott）改任原住民服务部长，现任原住民事务部长卡罗琳.贝奈特（Carolyn Bennett）负责政府与原住民关系及北方事务部。

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菲尔波特说，把原有的原住民事务部变成“原住民服务部”和“政府与原住民关系及北方事务部”是为了打破过去为统治和同化原住民而设计的“殖民地化结构”。“这对加拿大来说是历史性的一天。”

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（RCI with CBC）

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