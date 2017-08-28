以官方色彩吸引中国投资移民构成利益冲突：萨省议员博伊德被逐出议员团

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萨斯喀彻温省长沃尔（Brad Wall）星期一（8月28日）把前省内阁部长博伊德（Bill Boyd）从本党议员团除名。此举的象征意义大过实际意义，因为博伊德已经宣布将从9月1日起不再担任议员。

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沃尔的决定来自萨省议会监察专员的报告。报告认为博伊德今年三月以部长名义去北京办讲座招徕投资移民的做法违反了利益冲突法第五条，即议员不得利用其职位影响他人决定以谋私利。

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沃尔今天表示接受博伊德辞职，并把监察专员的报告交给省司法部，以便让该部考虑是否有必要采取法律行动。

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博伊德曾经担任主管经济、能源和省移民提名项目的内阁部长，去年八月辞职后仅留任普通议员。但是今年三月他在北京为萨省“现代高效农业公司”的移民讲座担任主讲人时，宣传资料上仍称他为部长，讲座海报上还印有萨省政府官方标志。

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博伊德发表声明说，他为自己犯的判断错误感到遗憾，但利益冲突不是他的本意。

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（RCI with CBC ）

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