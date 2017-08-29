哈维飓风后：加拿大汽油价格本周将大升

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

哈维飓风过去后，美国休斯顿附近地区的汽油价格涨了7美分/升，专家们说这种情况将很快来到加拿大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国几乎一半的炼油厂位于墨西哥湾沿岸，哈维飓风导致许多大炼油厂减产或停产。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

汽油价格比较网站 GasBuddy.com 的高级石油分析师丹·麦克格拉格（Dan McTeague）说，哈维飓风和由其引发的暴雨和水灾将在未来几个星期内使北美的汽油价格上涨，预计从本周三开始，加拿大人将看到油价明显增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔每升可涨15加分

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，温哥华、维多利亚和 B.C.省大部分地区的油价预计每升会涨 3 加分，卡尔加里、埃德蒙顿、里贾纳、萨斯卡通和温尼伯市的油价会每升上涨 3-8 加分.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多和安大略省大部分地区的增幅将为5 加分，而蒙特利尔将是油价增长最厉害的城市，有可能每升增加15加分，达到 127.9加分/升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada