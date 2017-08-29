特鲁多：没想从联邦建筑取消首任总理名字

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在对一些有争议历史人物去除名字和推到塑像的风潮吹到加拿大之后，加拿大总理特鲁多表示首任总理麦克唐纳的名字不会从联邦政府建筑物中被去除。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司报道，在星期一调整内阁后举行的记者招待会上，自由党政府总理特鲁多被问到如何对待以加拿大开国总理麦克唐纳命名的联邦建筑物和联邦机构时，特鲁多表示他的政府没有任何要从联邦建筑物去除麦克唐纳名字的计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麦克唐纳因主持制定土著人寄宿学校政策而受抨击 © Neil Cochrane/CBC

一个多星期前，加拿大安大略省小学教师工会要求把全省公立学校中以麦克唐纳命名的学校全部改名，从校名中删除麦克唐纳的名字，因为这位加拿大首任总理是强迫土著人儿童进入教会寄宿学校接受英语教育政策的始作俑者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

土著人寄宿学校被认为是加拿大白人政府推行同化印第安人文化政策的工具；许多土著人儿童在教会办的寄宿学校中受到虐待和性侵。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在特鲁多之前，安大略省省长韦恩女士已经表示反对安省小学教师工会通过的省立学校不得以加拿大首任总理麦克唐纳的名字命名的决议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada